Durante este miércoles y la madrugada del jueves, Personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur realizó un operativo de control y prevención en rutas y zonas de pesca de la provincia de Neuquén, en conjunto con agentes de Fauna de las delegaciones de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

El objetivo era fiscalizar la actividad de pesca y verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Los controles incluyeron recorridas en tramos de las rutas nacionales 40, 234 y 237, además de distintos sectores de pesca frecuentados de la región.

Entre los lugares inspeccionados se encuentran el embalse Piedra del Águila (zonas 1 y 2), Bahía Valentina, Chacabuco, Limay Chico y Malahuca.

Durante el control, los efectivos policiales y el personal de Fauna realizaron inspecciones y entrevistas con pescadores que se encontraban en los distintos puntos de control.

Como resultado, se procedió a la retención de cinco cañas de pesca, diez tarros utilizados para pesca artesanal y 32 truchas, además de la confección de diez actas contravencionales por distintas infracciones a la normativa.

Desde las autoridades señalaron que este tipo de operativos tienen como objetivo preservar los recursos naturales y promover el respeto por las reglas que regulan la actividad pesquera, además de reforzar la presencia preventiva en zonas rurales y turísticas de la provincia.