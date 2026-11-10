El Gobierno de Francia acusó formalmente a la República Islámica de Irán de haber perpetrado una serie de ciberataques de sabotaje que alteraron los sistemas de refrigeración de cerca de 700 supermercados y establecimientos comerciales durante octubre.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, responsabilizó directamente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica por haber manipulado los controles de temperatura de cámaras frigoríficas y congeladoras, lo que causó averías masivas, incendios y la pérdida de toneladas de alimentos por valores millonarios. Además de las redes comerciales, las intrusiones informáticas alcanzaron los sistemas de conservación de bancos de sangre en territorio francés, obligando al traslado de emergencia de las reservas.

La denuncia de París contó con el respaldo explícito de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien advirtió desde la reunión de cancilleres del G7 que los ataques a infraestructuras críticas europeas requieren una respuesta comunitaria "contundente".

La jefa de la diplomacia europea confirmó que el tema será tratado formalmente en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores del bloque para definir las represalias multilaterales contra Teherán. En paralelo, las autoridades diplomáticas galas convocaron al embajador iraní para presentar una protesta formal, advirtiendo que la agresión no quedará impune y se sumará a las medidas unilaterales que adopte el Palacio del Elíseo.

En el ámbito judicial, la Fiscalía de París abrió una investigación penal centrada en la agrupación cibernética Shahid Kaveh, una unidad militar encubierta subordinada a la inteligencia iraní. La pesquisa se dirige contra el presunto líder de la célula y dos de sus adjuntos, sobre quienes ya pesan órdenes internacionales de detención por delitos contra los intereses de la defensa y la seguridad nacional. Mientras las fuerzas de seguridad investigan réplicas similares reportadas en otros países de la región, el gobierno iraní ha mantenido el silencio público ante las graves imputaciones formuladas por las potencias europeas.