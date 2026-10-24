El gobierno de Francia estimó casi 410.000 personas en las nuevas protestas y hubo 135 detenidos

Una nueva jornada de movilizaciones reunió a cientos de miles de personas en distintas ciudades francesas, mientras la Policía reportó detenciones e incidentes en la capital. La CGT elevó la estimación de asistencia a casi 800.000 manifestantes en todo el país, frente a los 410.000 calculados por el Ministerio del Interior.

Alrededor de 410.000 personas participaron este sábado 24 de octubre en una nueva jornada de protestas en Francia, según cifras del Ministerio del Interior difundidas por el canal BFM TV. En París, las autoridades estimaron una concurrencia de 110.000 personas, mientras se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La Confederación General del Trabajo francesa (CGT) ofreció un balance muy superior: calculó cerca de 800.000 participantes en todo el país y 250.000 en París. La diferencia entre las estimaciones oficiales y sindicales volvió a poner el foco en la magnitud de las movilizaciones y en la tensión social que atraviesa Francia.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que la Policía había realizado 135 arrestos hasta las 13:00, hora local (11:00 GMT). En uno de los episodios de mayor tensión, más de 500 manifestantes atacaron a agentes del orden público en el sector de Cours de Vincennes, en París.

París concentró una parte importante de las protestas

La capital francesa fue uno de los principales escenarios de la movilización. Según la Prefectura de Policía, unas 110.000 personas participaron en las marchas, aunque la CGT elevó esa cifra a 250.000.

Las manifestaciones también fueron convocadas en Lille, Estrasburgo, Mulhouse, Grenoble, Marsella, Toulouse y Amiens, entre otras ciudades. La extensión territorial de las protestas mostró que la jornada no quedó limitada a París.

Los incidentes registrados en Cours de Vincennes marcaron el costado más conflictivo de la movilización. Por el momento, los datos aportados no permiten establecer cuántos agentes resultaron heridos ni si hubo daños materiales en ese sector.

Un local de la marca Prada destruido durante las protestas - Foto: Noticias Argentinas

La diferencia entre las cifras oficiales y las sindicales

Las estimaciones sobre la participación presentaron una brecha significativa. Mientras el Ministerio del Interior contabilizó alrededor de 410.000 manifestantes, la CGT calculó casi 800.000.

La cifra sindical equivale a casi el doble del balance oficial. En París, la diferencia también fue considerable: 250.000 participantes según la central obrera, frente a los 110.000 estimados por la Prefectura de Policía.

Ambos números deben atribuirse a sus respectivas fuentes. Sin una metodología común de recuento, no corresponde presentar una de las estimaciones como definitiva ni tomar la diferencia como una medida exacta del alcance de la convocatoria.

El antecedente de las protestas del 17 de octubre

La nueva jornada se produjo una semana después de las manifestaciones del 17 de octubre, cuando alrededor de 550.000 personas participaron en las protestas en todo el territorio francés, según el Ministerio del Interior.

En aquella oportunidad, las movilizaciones estuvieron acompañadas por episodios de violencia y se contabilizaron 2.397 arrestos, de acuerdo con los datos oficiales citados en el reporte original.

La comparación permite dimensionar la continuidad de las movilizaciones, aunque las cifras disponibles no bastan para determinar si la participación aumentó o disminuyó respecto de la jornada anterior: para eso es necesario confirmar que ambos balances correspondan a períodos y criterios de recuento equivalentes.

Qué se sabe hasta ahora de las protestas en Francia

El balance informado durante las primeras horas de este sábado incluye tres datos centrales:

410.000 manifestantes en Francia, según el Ministerio del Interior.

Casi 800.000 participantes , de acuerdo con la CGT.

135 arrestos hasta las 13:00 locales, según Laurent Nuñez.

Las cifras corresponden al corte horario informado y podrían modificarse con un balance posterior. Tampoco se dispone, a partir de los datos iniciales, de un detalle completo de heridos, daños materiales o eventuales nuevas detenciones.

La evolución de las protestas, bajo seguimiento

La jornada mantiene la atención sobre la respuesta de las autoridades francesas frente a las movilizaciones y los incidentes de violencia. La cantidad de arrestos, la distribución de las marchas y la diferencia entre los recuentos oficiales y sindicales serán claves para evaluar el alcance definitivo de la convocatoria.

El próximo paso será conocer el balance actualizado del Ministerio del Interior y los reportes de las prefecturas locales. Esos datos permitirán establecer si hubo nuevos enfrentamientos, cuántas personas quedaron detenidas al cierre de la jornada y cuál fue el impacto de las manifestaciones en las principales ciudades francesas.