La candidata de derecha, Keiko Fujimori, retomó este miércoles una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el conteo oficial del balotaje presidencial peruano, con el 98,21% de las actas escrutadas. Los porcentajes —50% para Fujimori contra 49,99% para Sánchez— se traducen en una diferencia de apenas algunos cientos de votos sobre un universo de millones de sufragios, en la elección más reñida de Perú desde el balotaje de 2021 entre Castillo y la propia Fujimori, que se definió por 0,25 puntos. El empuje decisivo llegó desde el exterior: los votos emitidos en Estados Unidos y Japón impulsaron a la candidata de Fuerza Popular en los últimos cómputos, confirmando que el voto de la diáspora peruana puede ser el factor que determine quién gobernará el país a partir del 28 de julio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales advirtió que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.

El factor determinante que queda por resolver son las actas impugnadas, que contienen aproximadamente 480.000 votos y deberán ser revisadas en un proceso que puede llevar días. Fujimori se mostró "optimista y prudente" y prometió respetar el resultado "sea cual sea", señalando que el avance del conteo del exterior le da "mucho, mucho aliento". Sánchez, en cambio, denunció la existencia de "maniobras y voluntades por torcer la democracia" en alusión a sectores de la prensa, y no descartó convocar a manifestaciones pacíficas, aunque matizó que "los resultados electorales hay que respetarlos, más allá de los deseos o no". La misión de observación de la Unión Europea validó el proceso al calificar la segunda vuelta de "tranquila y ordenada", pese al clima de polarización extrema que marcó la campaña.

El precedente de 2021 muestra que Perú tiene experiencia en esperar: el resultado del balotaje entre Castillo y Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Esta vez, el país deberá aguardar con la misma paciencia mientras se procesan las actas observadas e impugnadas, en un contexto político que ya acumula ocho presidentes en una década y que necesita urgentemente un ganador que pueda gobernar con algún grado de legitimidad. Para Fujimori es su cuarto intento presidencial; para Sánchez, el primero. El vencedor asumirá el 28 de julio en sustitución del presidente interino José María Balcázar, con el enorme desafío de gobernar un país partido prácticamente al medio.