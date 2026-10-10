El temblor irrumpió en medio de una conversación sobre fútbol y cambió por completo el rumbo de una transmisión en vivo en Panamá. En cuestión de segundos, los cinco periodistas que estaban al aire dejaron sus lugares para ponerse a resguardo, mientras el movimiento sacudía el estudio, las botellas caían y se interrumpía el suministro eléctrico.

La escena quedó registrada en vivo: donde hasta instantes antes había cinco comentaristas hablando de deporte, quedaron únicamente las sillas vacías. El episodio mostró cómo el sismo sorprendió a los integrantes del programa y obligó a interrumpir la emisión.

El momento en que el temblor interrumpió el programa

La transmisión transcurría con normalidad para los integrantes del programa Deportes RPC, que estaban trabajando en un set desde Santiago de Veraguas. Pero uno de ellos advirtió que había comenzado a temblar.

Donde había palaras, comenzó a palparse el silencio. Los rostros comenzaron a reflejar preocupación ante la intensidad del movimiento. “Uy, cuidado”, se escucha decir a uno de los periodistas, seguido de los llamados de sus compañeros para que tuvieran precaución.

Todos a salvo

El punto máximo de tensión llega cuando los cinco periodistas se alejan de sus puestos. Y, mientras no queda ninguna persona frente a cámara, el brusco movimiento provocó la caída de botellas y se cortó la luz.

Después del momento de mayor tensión, uno de los participantes volvió a hablar sobre la posibilidad de continuar con la parte técnica de la emisión. Sin embargo, el registro muestra que la prioridad inmediata fue abandonar los lugares de trabajo mientras se desarrollaba el sismo.

Un terremoto que sorprendió en plena transmisión

El episodio ocurrió en el contexto del fuerte terremoto registrado frente a las costas del Pacífico panameño. La ubicación del movimiento y la alerta de tsunami asociada al evento formaron parte de la información difundida inicialmente sobre el fenómeno.

El video difundido a través de la red social X ofrece una perspectiva distinta del fuerte terremoto que azotó Panamá, pero que también se sintió en Colombia y Venezuela: no desde los instrumentos de medición ni desde los reportes oficiales, sino desde la reacción inmediata de quienes estaban trabajando en un estudio de televisión.

La confirmación más esperada: todo el equipo está a salvo.

Finalmente, a través de una publicación de Instagram llegó la confirmación más esperada. Todas las personas involucradas en el set, tanto delante como fuera de cámara, estaban a salvo.