Un terremoto de magnitud 7,7 se registró en el sur de Panamá este viernes y llevó a emitir advertencias por posible tsunami en distintos sectores del océano Pacífico. El temblor se sintió con fuerza en Ciudad de Panamá y también llegó a zonas de Colombia y Costa Rica. Las autoridades panameñas informaron que, hasta el último reporte, no tenían víctimas fatales confirmadas, aunque varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud.

El movimiento se produjo a las 12.56, hora local. Después del sismo, muchas personas abandonaron edificios en la capital y se quedaron en la calle por temor a nuevas sacudidas. En la provincia de Herrera, cercana al epicentro, residentes reportaron que el temblor derribó objetos dentro de las viviendas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció la magnitud en 7,7, luego de manejar estimaciones iniciales de 8,0 y 7,6. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá había informado primero una magnitud preliminar de 7,0.

El epicentro se ubicó cerca de la comunidad rural de La Pitaloza, en el sur del país. El reporte actualizado situó el foco sísmico a 12,6 kilómetros de profundidad y a unos 12 kilómetros al este-noreste de Pitaloza Arriba.

Después del sismo, muchas personas abandonaron edificios en la capital y se quedaron en la calle por temor a nuevas sacudidas.

Panamá registró decenas de réplicas después del terremoto

El director del Instituto de Geociencias de Panamá, Néstor Luque, informó que hasta la tarde del viernes se habían registrado 46 réplicas. También advirtió que podían producirse nuevos movimientos durante las horas siguientes. La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, precisó que la réplica más fuerte había alcanzado una magnitud de 5,2.

Rivera señaló que no se habían reportado fallecidos, aunque sí personas lesionadas que recibieron atención médica. La funcionaria no detalló la cantidad de heridos.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió a su Gobierno mantener informada a la población y llamó a la calma. En un mensaje publicado en X, advirtió que no se debía utilizar lo sucedido para provocar alarma o desorden.

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases del turno vespertino en todo el país. También cerraron las oficinas administrativas.

La amenaza de tsunami alcanzó a varios países del Pacífico

El terremoto activó una advertencia del sistema estadounidense de alerta de tsunamis ante la posibilidad de olas potencialmente peligrosas. La evaluación incluyó sectores costeros de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, además de Hawái, en Estados Unidos. Más tarde, la advertencia fue desactivada para El Salvador.

La alerta no significaba que se hubiera confirmado un tsunami destructivo en todos esos lugares. Indicaba que existía un riesgo que debía ser evaluado por los organismos especializados.

En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, situada a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental chilena. Las autoridades estimaron que el fenómeno podía llegar alrededor de las 22.41, hora continental de Chile. La recomendación fue mantenerse al menos a 80 metros de la línea de costa.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá también informó que evaluaba la situación de sus ciudadanos, tanto del personal diplomático como de los visitantes. La misión señaló que revisaba posibles daños y pidió seguir sus canales oficiales para recibir información actualizada.

Colombia y Guatemala ofrecieron ayuda a Panamá

La emergencia motivó mensajes de solidaridad de los gobiernos de la región. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció asistencia a Panamá y expresó el respaldo de su país ante las consecuencias del terremoto.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también se comunicó con su par panameño, José Raúl Mulino, para manifestarle su apoyo y poner a disposición la ayuda que pudiera necesitar.

El sismo volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica en América Latina. La región ha sufrido otros terremotos de gran magnitud en los últimos meses, entre ellos los registrados en Venezuela el 24 de junio y en Colombia el 10 de agosto, que, según las cifras consignadas en los reportes oficiales citados, dejaron miles de personas afectadas, además de víctimas fatales y daños en viviendas.

Por el momento, la prioridad en Panamá es evaluar los daños, atender a las personas heridas y seguir la evolución de las réplicas y de las advertencias para las zonas costeras del Pacífico.