La inundación y el deslizamiento masivo de tierra que sacudió el corredor fronterizo entre Nepal y el Tíbet, ya dejó al menos 332 muertos en suelo nepalí y otras tres víctimas en el lado chino, para un total de 336 fallecidos en una de las peores catástrofes naturales del Himalaya en años. Los desaparecidos superan los 1.400 entre ambos países: Nepal registra más de 910 personas sin localizar —entre ellas 517 extranjeros de 32 países, 44 militares y 28 policías— mientras China mantiene en 558 el número de desaparecidos en el Tíbet, 260 de ellos extranjeros. La presencia masiva de extranjeros se explica porque el corredor donde ocurrió la riada es una de las principales conexiones terrestres para los grupos autorizados que viajan entre Katmandú y Lhasa, utilizado también por peregrinos al monte Kailash y al lago Manasarovar —lugares sagrados del hinduismo— y por excursionistas al Everest. India confirmó que 288 de sus ciudadanos están desaparecidos.

Las operaciones de rescate avanzan con enorme dificultad: la riada destruyó la calzada principal, el río seguía demasiado crecido durante la madrugada y la lluvia prevista hasta el domingo eleva el riesgo de nuevos desprendimientos que podrían causar víctimas entre los propios equipos de emergencia. Nepal desplegó 7.415 policías y militares y realizó 239 vuelos de helicóptero, evacuando 336 personas con vida, 45 de ellas extranjeras. China informó que un equipo de rescate logró aproximarse al núcleo de la catástrofe en suelo tibetano, aunque sin precisar si alcanzó el paso de Gyirong ni si la maquinaria pesada llegó a los edificios sepultados. Los cadáveres han sido encontrados en ocho distritos nepalíes, arrastrados en algunos casos más de cien kilómetros río abajo. Heridos graves son trasladados a Katmandú desde los puestos médicos establecidos en Dhunche y Bidur, mientras India distribuyó tiendas de campaña y alimentos en los distritos más afectados.

Un portavoz de la policía nepalí advirtió a Reuters que el balance de fallecidos "continuará aumentando" a medida que avancen las labores de rescate, en un corredor montañoso donde los cortes de carreteras, redes eléctricas y líneas telefónicas impiden determinar con certeza cuántas de las personas registradas como desaparecidas están en realidad a salvo pero incomunicadas. Las imágenes satelitales están permitiendo reconstruir la secuencia inicial del desastre, aunque la causa exacta todavía no fue determinada.