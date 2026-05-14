Un equipo de investigadores franceses identificó un grupo sanguíneo jamás visto hasta ahora. Se llama "Gwada negativo", en referencia al origen caribeño de su única portadora conocida: una mujer de Guadalupe, territorio francés en el Caribe. El hallazgo fue confirmado oficialmente por el Establecimiento Francés de Sangre (EFS) tras varios años de análisis genéticos y fue reconocido por la Organización Internacional de Transfusión Sanguínea en una reunión científica celebrada en Milán. Con esta incorporación, el catálogo mundial de grupos sanguíneos llega a 48 sistemas reconocidos oficialmente.

La historia comenzó hace 15 años, cuando la mujer se realizó análisis de rutina antes de una cirugía en París. Los especialistas detectaron un anticuerpo completamente desconocido que llamó la atención del equipo científico, pero la tecnología disponible en ese momento no permitía profundizar en el caso.

El avance llegó en 2019, con el desarrollo de técnicas modernas de secuenciación de ADN. Los científicos lograron identificar una mutación genética específica que explicaba la aparición de este tipo de sangre. La clave estuvo en que la mujer heredó el gen mutado de ambos padres, una combinación excepcional que dio lugar a un perfil sanguíneo sin precedentes.

El biólogo Thierry Peyrard, parte del equipo responsable del hallazgo, explicó que la mujer es actualmente "la única persona del mundo compatible consigo misma": los especialistas consideran que podría ser incompatible con cualquier otro ser humano para una transfusión.

El nombre "Gwada negativo" fue elegido por ser fácil de pronunciar en distintos idiomas y por mantener un vínculo directo con las raíces de la paciente. Los investigadores continúan buscando posibles casos similares en otros países, impulsados por los avances recientes en genética molecular.