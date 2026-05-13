Spotify lanzó una nueva función especial por sus 20 años que permite a los usuarios recorrer toda su historia musical dentro de la plataforma, con estadísticas personalizadas, rankings y playlists basadas en sus hábitos de escucha. La experiencia, llamada “Spotify 20: la fiesta del año”, está disponible únicamente desde celulares y reúne información histórica de cada cuenta, desde la fecha exacta en la que comenzó a utilizarse el servicio hasta las canciones y artistas más reproducidos de todos los tiempos.

Entre los datos que se pueden consultar aparecen el primer tema escuchado en streaming, la cantidad total de canciones únicas reproducidas y el artista más escuchado de toda la historia del usuario. Además, la plataforma creó una playlist personalizada con las 120 canciones más reproducidas de cada cuenta, incluyendo la cantidad de veces que fue escuchado cada tema. La lista puede guardarse directamente en la biblioteca personal.

Para acceder a la herramienta, los usuarios deben ingresar a la aplicación móvil y buscar la sección “Spotify 20” o “Fiesta del año”. También puede accederse desde el sitio oficial de Spotify desde el celular.

Como parte de las celebraciones, la plataforma también publicó playlists globales con canciones, movimientos culturales y artistas que marcaron las últimas dos décadas.

Según los datos globales recopilados hasta abril de 2026, la artista más escuchada en la historia de Spotify es Taylor Swift. Detrás aparecen Bad Bunny y Drake. El ranking histórico de artistas más reproducidos se completa con The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West.