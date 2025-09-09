Un actor de Breaking Bad fue arrestado en Los Angeles

Raymond Cruz, conocido por interpretar a Tuco Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul, fue arrestado el lunes 8 de septiembre en Los Ángeles bajo sospecha de agresión menor (misdemeanor battery).

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el hecho ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana frente a la residencia del actor.

Según el oficial David Cuellar, “hubo básicamente una disputa con la víctima, que es cuando Cruz supuestamente roció agua hacia la víctima”.

La versión de la defensa

El representante del actor, Raphael Berko, explicó a People que Cruz discutió con tres mujeres que habían estacionado una minivan a centímetros de su vehículo.

De acuerdo con su relato, Cruz pidió que movieran el auto y, al negarse, comenzó a lavar el suyo. Parte del agua habría salpicado a las mujeres, lo que derivó en la llamada a la policía.

“De alguna manera, alguien que nunca ha sido arrestado en su vida (…) fue esposado y llevado en una patrulla”, señaló Berko.

Liberación sin fianza

Registros del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles muestran que Cruz pasó unas cinco horas bajo custodia antes de ser liberado sin necesidad de pagar fianza.

Hasta el momento no se presentaron cargos formales. La fiscalía evaluará si continúa con la acusación en la audiencia programada para el 1 de octubre.

Trayectoria de Raymond Cruz

Además de su papel como Tuco Salamanca en Breaking Bad (2008-2009) y Better Call Saul (2015-2016), Cruz trabajó en televisión como el detective Julio Sánchez en The Closer (2005-2012) y Major Crimes (2012-2018).

También participó en series como CSI, NYPD Blue, The X-Files y My Name Is Earl.

En cine integró el elenco de títulos como Blood In Blood Out (1993), The Rock (1996), Alien: Resurrection (1997), Training Day (2001) y Collateral Damage (2002).