Malvinas: EE.UU. aprobó la venta de cuatro helicópteros a Argentina

Estados Unidos aprobó la posible venta de cuatro helicópteros militares UH-60L Black Hawk a la Argentina, junto con equipamiento y servicios asociados, en una operación estimada en US$140 millones. La autorización se conoció este jueves, en medio del aumento de la tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres por las medidas impuestas hacia empresas que buscan la explotación económica en las Islas Malvinas.

El paquete contempla las cuatro aeronaves fabricadas por Sikorsky, además de dos motores de General Electric y un amplio conjunto de equipos. Entre ellos figuran sistemas de navegación, comunicaciones y GPS, transpondedores, elementos para aterrizaje, equipos de rescate y emergencia, repuestos, herramientas y dispositivos destinados al mantenimiento.

Según la explicación del Departamento de Estado estadounidense, la operación apunta a mejorar las capacidades de seguridad de la Argentina, a la que Washington considera un aliado importante fuera de la OTAN. El Gobierno de Estados Unidos también mencionó entre los objetivos las operaciones de seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia humanitaria ante desastres.

Los nuevos helicópteros permitirían avanzar en el reemplazo progresivo de los Bell UH-1H/Huey II, aeronaves que llevan décadas en servicio dentro del Ejército Argentino. La incorporación forma parte del proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas que también incluye la llegada de nuevos aviones de combate F-16.

La autorización estadounidense se conoció además mientras la Argentina y el Reino Unido atraviesan un nuevo momento de tensión por Malvinas. El Gobierno de Javier Milei anunció en los últimos días nuevas acciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y avanzó con procedimientos administrativos y denuncias penales.

En paralelo, Milei suspendió una visita prevista a Londres para octubre, en un contexto marcado por el cruce diplomático con el Reino Unido. La situación también se había visto atravesada por declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posición de Washington frente a la disputa de soberanía.

La operación militar, sin embargo, no fue presentada por Estados Unidos como una medida vinculada específicamente con Malvinas. El argumento oficial para autorizar la venta estuvo centrado en fortalecer las capacidades argentinas de seguridad y respuesta ante distintas situaciones dentro del territorio y en la cooperación bilateral en materia de defensa.

Los Black Hawk son helicópteros polivalentes utilizados en distintos países para transporte de personal, evacuaciones médicas, operaciones logísticas, rescates y respuesta ante emergencias, además de sus funciones militares. Argentina ya cuenta con un ejemplar de este modelo, utilizado para el traslado presidencial.

La incorporación de estas cuatro unidades se inscribe así en una política de modernización de las capacidades militares argentinas. El Ejército ya venía trabajando con Estados Unidos para concretar la adquisición y, en junio, el ministro de Defensa, Carlos Presti, había confirmado que las negociaciones contemplaban cuatro aeronaves, con la intención inicial de incorporar las primeras antes de fin de año.