El comandante de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Enzo Espinoza Roque, se convirtió en el único sobreviviente del accidente del helicóptero militar MI-17 que se estrelló durante una misión en la región peruana de Ayacucho. En la aeronave viajaban nueve efectivos y los otros ocho ocupantes murieron.

El helicóptero, matrícula FAP 636, había desaparecido el jueves mientras realizaba una misión para extraer a una patrulla militar en el sector de Sanabamba, dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Tras varias horas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron la aeronave siniestrada y confirmaron que solo el piloto había logrado sobrevivir.

Equipos de rescate localizaron la aeronave accidentada y confirmaron ocho militares fallecidos y un sobreviviente.

Espinoza Roque fue trasladado de urgencia a la ciudad de Lima para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, la Fuerza Aérea del Perú no informó cuál es su estado de salud ni el centro asistencial donde permanece internado.

El Comando Especial Vraem confirmó que entre las víctimas fatales hay cinco integrantes de la Fuerza Aérea del Perú y tres efectivos del Ejército peruano, quienes participaban de la operación militar. Las autoridades señalaron que la misión consistía en extraer a una patrulla desplegada en esa zona del país.

A través de un comunicado, la institución indicó que "las operaciones de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y a los nueve efectivos militares que se encontraban a bordo". También precisó que se iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

Por el momento, las Fuerzas Armadas de Perú no brindaron información sobre las causas del accidente y aseguraron que los organismos competentes trabajan en las pericias para esclarecer las circunstancias del siniestro ocurrido en una de las regiones más complejas del país.

Las víctimas fatales

El Comando Especial Vraem confirmó que entre las víctimas fatales hay cinco integrantes de la Fuerza Aérea del Perú y tres efectivos del Ejército peruano. Los fallecidos de la FAP fueron el capitán Bruno Rivas Zegarra, el suboficial de primera Jorge Evanan Mendoza, el suboficial de primera Franklin Odar Yovera, el suboficial de segunda Luis Alcántara Castillo y el suboficial de segunda Marcos Palomino Ayme.

En tanto, los militares del Ejército que perdieron la vida fueron el suboficial de segunda Segundo Pereira Huayambe, el suboficial de segunda Carlos Huanilo Santamaría y el suboficial de tercera Crisólogo Contreras Huamán. Los tres integraban la patrulla cuya extracción había motivado el vuelo del helicóptero.