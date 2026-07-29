Siete personas murieron este miércoles tras la caída de un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que participaba de tareas vinculadas al combate de incendios forestales. El accidente ocurrió en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y las causas del siniestro son investigadas.

La tragedia fue confirmada por el gobernador Marcelo Orrego, quien informó el fallecimiento del director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; y el segundo jefe del cuerpo, Jorge Carbajal. También perdieron la vida el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos", manifestó Orrego.

El mandatario agregó que el Gobierno provincial puso todos sus recursos a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar la asistencia necesaria.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad, la aeronave había sido contratada para realizar una capacitación en San Juan y posteriormente trasladarse hacia La Rioja, donde iba a colaborar con el combate de un incendio forestal en la zona de Chilecito, cerca de la cordillera. Sin embargo, el helicóptero perdió contacto a las 10:26. Minutos después, otra aeronave que sobrevolaba la zona logró detectar el lugar del impacto y alertó a las autoridades.

Tras la notificación, se desplegó un operativo con equipos de emergencia y personal de distintos organismos para acceder al sitio del accidente, asistir en las tareas de relevamiento y coordinar las actuaciones junto a las autoridades provinciales.

Desde Nación informaron que las causas del siniestro continúan bajo investigación y señalaron que la Agencia Federal de Emergencias mantiene contacto permanente con los organismos intervinientes. "La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados", indicaron desde el organismo.