El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, concretó un traslado sanitario de urgencia de una paciente de 60 años con un cuadro cardiológico grave.

El operativo se realizó con uno de los helicópteros contratados por la Provincia para intervenir en incendios forestales, vuelos sanitarios y otras emergencias, con el acompañamiento de personal del SIEN de San Martín de los Andes.

Un helicóptero trasladó de urgencia a una paciente con un cuadro cardiológico grave desde Aluminé.

La mujer recibió atención y tratamiento inicial en Aluminé, donde, debido a la complejidad de su cuadro, se solicitó su derivación urgente hacia la capital provincial.

El helicóptero descendió en el predio de la ex Unidad de Detención N.º 9, desde donde la paciente fue derivada a la Clínica de Imágenes de Leben Salud, en la ciudad de Neuquén, para continuar con su atención médica.

La mujer fue derivada a Neuquén capital tras recibir atención inicial en Aluminé.

Según la información proporcionada por los equipos intervinientes, la mujer arribó en buenas condiciones tras el traslado, que se desarrolló en un tiempo considerado óptimo para la intervención.

Comienza a crearse el helipuerto

La utilización de este espacio, ubicado estratégicamente cerca de los centros de atención de mayor complejidad, representa un avance para las derivaciones sanitarias y la respuesta ante emergencias.

Esta infraestructura forma parte de las acciones que impulsa la Provincia para mejorar su capacidad operativa, especialmente ante las contingencias que puedan presentarse en el contexto de la emergencia meteorológica vinculada al fenómeno de El Niño.

El helicóptero aterrizó en la ex U9, nuevo punto estratégico para traslados sanitarios.

El espacio en la ex U9 permitirá contar con un punto adecuado para el aterrizaje de helicópteros que operan en la provincia, especialmente ante situaciones de emergencia que requieren traslados y derivaciones sanitarias hacia centros de atención de mayor complejidad, como el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”.