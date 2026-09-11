Los hutíes de Yemen completaron la captura del estrecho de Bab el-Mandeb al tomar la isla de Perim, ubicada en el centro del paso marítimo que conecta el océano Índico con el mar Rojo y, a través del canal de Suez, con Europa y el Mediterráneo. "Los hutíes han completado la toma de la zona de Bab el-Mandeb y la isla de Perim", confirmó un responsable local a la agencia AFP bajo anonimato, mientras testigos reportaban el despliegue de hombres armados y vehículos militares a lo largo de la costa. La ofensiva hutí de los últimos días también incluyó la captura de la ciudad portuaria de Moca el jueves, a 70 kilómetros al norte del estrecho. La consecuencia económica fue inmediata: el Brent volvió a rondar los 100 dólares por barril.

La dimensión estratégica del golpe es de proporciones históricas: con Irán controlando de facto el estrecho de Ormuz desde julio y los hutíes —sus aliados— dominando ahora Bab el-Mandeb, Teherán tiene en sus manos las dos principales arterias energéticas del mundo simultáneamente.

La gravedad del momento quedó evidenciada por la desesperación saudita. El príncipe heredero Mohammed bin Salman llamó al presidente Trump dos veces en el mismo jueves para pedirle que ordenara ataques estadounidenses directos contra los hutíes mientras estos avanzaban sobre Moca y las fuerzas yemeníes respaldadas por Riad se retiraban. Trump se negó en ambas ocasiones, aunque autorizó el suministro de inteligencia y datos de objetivos a Arabia Saudita, donde ya operan unos 200 militares estadounidenses en funciones de apoyo no cinético. El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, voló a Arabia Saudita el jueves para reuniones de coordinación urgentes. La negativa de Trump marca un giro significativo: en julio, MBS le había dicho a Washington que podía manejar a los hutíes solo; ahora pide intervención directa y no la obtiene.

La situación representa el peor escenario geopolítico posible para la economía global. Antes de la guerra de Medio Oriente, Bab el-Mandeb concentraba el 12% de los flujos mundiales de petróleo; Arabia Saudita lo había convertido en su ruta alternativa precisamente para eludir el bloqueo de Ormuz, exportando desde el puerto de Yanbu hacia el mar Rojo. Con esa válvula ahora en manos hutíes, Riad pierde su única salida al mercado que no pasa por un estrecho controlado por sus enemigos. El Brent en 100 dólares es la respuesta de los mercados a un escenario de vulnerabilidad energética global sin precedentes desde la crisis del petróleo de los años 70, con la diferencia de que esta vez el control de las rutas no está en manos de un cartel de productores sino en las de dos actores armados —Irán y los hutíes— que los utilizan como palancas de guerra.