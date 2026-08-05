Las lluvias monzónicas continúan cobrándose un dramático precio en vidas y bienes en la India, donde los reportes oficiales confirmaron que más de cien personas murieron desde el inicio de la temporada en julio. En las áreas más afectadas, comunidades enteras quedaron sepultadas bajo el agua o aisladas por deslizamientos de tierra, obligando a miles de habitantes a abandonar sus hogares anegados en busca de refugio en zonas elevadas. Ante la magnitud del desastre, imágenes captadas en todo el territorio muestran a los propios vecinos recurriendo a balsas improvisadas y botes inflables para evacuar a niños y ancianos, en un esfuerzo desesperado que desborda la capacidad de respuesta inmediata.

El estado de Assam, ubicado en el noreste del país, se convirtió en el epicentro de la tragedia al registrar al menos 87 de las víctimas mortales. El propio jefe de gobierno regional, Himanta Biswa Sarma, detalló que tan solo en el distrito de Sivasagar se contabilizan 47 fallecidos, en una zona donde la corriente ha cubierto barrios enteros e infraestructura básica. Ante la severidad de los daños y el constante aumento de evacuados, las autoridades estatales hicieron un llamado a la solidaridad pública, solicitando donaciones económicas para sostener las operaciones de socorro, asistencia humanitaria y la posterior reconstrucción de las localidades sumergidas.

Aunque las precipitaciones anuales del monzón son un recurso vital para el sustento agrícola del subcontinente indio, la intensidad inusual de este ciclo pone de manifiesto una advertencia creciente entre la comunidad científica. Expertos señalan que el cambio climático está transformando estos patrones meteorológicos en fenómenos cada vez más violentos, erráticos e impredecibles en todo el sur de Asia. Esta alteración del clima no solo intensifica la frecuencia de los aludes y desbordamientos, sino que expone de forma reiterada a millones de personas a desastres humanitarios recurrentes.