El interés internacional por Vaca Muerta continúa creciendo. Ahora, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Asia confirmó su desembarco en Argentina para participar de la cadena logística del primer proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) del país, una iniciativa clave para monetizar las reservas de shale gas de la cuenca neuquina.

Se trata del Grupo Adani, el mayor holding privado de infraestructura y logística de India, que ingresará al proyecto Southern Energy a través de una de sus empresas especializadas en servicios marítimos y portuarios. La compañía prestará servicios estratégicos para la operación de los buques de licuefacción que transformarán el gas de Vaca Muerta en GNL destinado a mercados internacionales.

La adjudicación contempla una inversión cercana a los 70 millones de dólares y un contrato por diez años para operar remolcadores, brindar apoyo logístico offshore y realizar el transporte de tripulaciones en la futura terminal exportadora que se desarrollará en la costa de Río Negro.

La llegada del grupo liderado por el empresario Gautam Adani representa mucho más que un contrato de servicios. Para el sector energético, constituye una nueva señal del creciente interés que despierta Vaca Muerta entre las grandes economías consumidoras de energía.

India se encuentra entre los países con mayor crecimiento de demanda energética del mundo y busca diversificar sus fuentes de abastecimiento de gas para reducir su dependencia de Medio Oriente y de rutas críticas como el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, los recursos no convencionales de Neuquén comenzaron a ganar protagonismo dentro de la estrategia energética de compañías y compradores asiáticos que buscan garantizar suministros de largo plazo.

Southern Energy, la puerta de salida del gas neuquino

El proyecto Southern Energy es considerado una de las iniciativas más importantes para el futuro exportador de Argentina. El consorcio está integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías, en Río Negro.

Estas plantas permitirán procesar gas proveniente de Vaca Muerta y convertirlo en GNL para abastecer mercados internacionales, abriendo una nueva etapa para el desarrollo del shale argentino.

La iniciativa forma parte de los proyectos estratégicos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla desembolsos que superan los 15.000 millones de dólares en distintas etapas.

La llegada de Adani no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, otras compañías indias comenzaron a posicionarse en proyectos vinculados a la infraestructura energética argentina.

La sucesión de contratos muestra que el interés de India ya no se limita a evaluar oportunidades de negocio. Las empresas comenzaron a participar activamente en obras, servicios e inversiones asociadas al desarrollo exportador de la formación neuquina.

La producción de gas no convencional de Vaca Muerta continúa creciendo y se ha convertido en uno de los principales atractivos para inversores internacionales.

La combinación entre abundancia de recursos, costos competitivos y proyectos de infraestructura en marcha está transformando a la cuenca neuquina en uno de los polos energéticos más observados del mundo.

Para los especialistas del sector, el desembarco del Grupo Adani confirma una tendencia cada vez más visible: los grandes jugadores globales comienzan a posicionarse en la cadena de valor del shale argentino ante la perspectiva de que el país se convierta en un exportador relevante de gas natural licuado durante la próxima década.

Con el avance de Southern Energy, los nuevos gasoductos y las obras vinculadas a la exportación, Vaca Muerta empieza a consolidarse no solo como un reservorio de recursos energéticos, sino también como un destino prioritario para las inversiones internacionales que buscan participar del futuro mercado global del GNL.