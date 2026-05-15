Una serie de violentas tormentas azotó en las últimas horas el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, y provocó un desastre climático de gran escala: al menos 117 personas murieron y otras 79 resultaron heridas como consecuencia de las lluvias intensas, los fuertes vientos, los rayos y el granizo.

Las autoridades indias confirmaron que uno de los distritos más afectados fue Prayagraj, donde se registraron 23 víctimas fatales. Además, miles de árboles fueron arrancados de raíz y numerosos muros y estructuras colapsaron sobre viviendas y personas.

En distintas localidades también se reportaron graves pérdidas de ganado, daños materiales y cortes en servicios básicos, mientras equipos de emergencia continúan trabajando en zonas rurales y urbanas afectadas por el temporal.

Un verdadero desastre climático ocurrió en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India - Foto: Google Maps

El impactante caso del hombre que “voló” con un techo de chapa

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en la ciudad de Bareilly. Allí, un hombre identificado como Nanhe Miyan intentaba sostener una estructura metálica para evitar que el viento la arrancara cuando una poderosa ráfaga lo levantó junto al techo de chapa.

Según relató la propia víctima al canal NDTV, permaneció varios segundos en el aire antes de caer a unos 15 metros de distancia.

“Estaba a unos 10 ó 12 metros de altura. No sé dónde caí”, contó el hombre que sobrevivió al accidente.

Las imágenes y testimonios difundidos por medios locales reflejan la magnitud del fenómeno meteorológico que golpeó a una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

Un fenómeno extremo que vuelve a encender alarmas climáticas

Especialistas indios advirtieron que este tipo de tormentas severas se volvió más frecuente en los últimos años debido a la intensificación de fenómenos climáticos extremos vinculados al calentamiento global.

Uttar Pradesh es el estado más poblado de India y concentra más de 240 millones de habitantes, por lo que cualquier evento climático severo tiene un impacto humano y económico masivo.

Las lluvias extremas también afectan la producción agrícola, la infraestructura y la estabilidad energética del país asiático, una de las economías más importantes del planeta.