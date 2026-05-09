Un ciclón extratropical golpea la Costa Atlántica con olas gigantes, inundaciones y cortes de luz

Un ciclón extratropical impacta con fuerza sobre la Costa Atlántica bonaerense y genera un escenario de alto riesgo en varias ciudades. El fenómeno provoca olas que superan los siete metros, ráfagas intensas y anegamientos en zonas urbanas y rutas clave.

El sistema meteorológico se mantiene activo desde el viernes y continúa durante este sábado con condiciones severas. Las autoridades emitieron alertas y desplegaron operativos para reducir riesgos en toda la franja costera.

Cerraron puertos

En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario, junto a la Prefectura Naval Argentina, dispuso la interrupción total de las operaciones en el puerto. También ordenó el cierre de las escolleras y pidió a clubes náuticos frenar toda actividad.

Además, exigieron reforzar amarras ante el aumento del oleaje, que comenzó a intensificarse durante la noche. La medida busca evitar daños mayores en embarcaciones e infraestructura.

Inundaciones, cortes y ciudades sin servicios

En Necochea, el viento alcanzó ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora. La situación obligó a cortar la Ruta 288 por acumulación de agua y a restringir el acceso a sectores costeros.

Monte Hermoso enfrenta uno de los escenarios más complejos. El mar avanzó varias cuadras sobre la ciudad y dejó amplias zonas sin suministro eléctrico. Las autoridades suspendieron clases y mantienen monitoreo constante.

En paralelo, localidades como Pinamar y Miramar registraron calles anegadas, caída de árboles y actividad prácticamente detenida. En Miramar, el viento superó los 70 kilómetros por hora.

El impacto en los puertos

La Agencia Federal de Emergencias advirtió sobre un aumento significativo del nivel del mar, con mayor impacto en áreas portuarias como Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones adversas continuarán al menos hasta el mediodía de este sábado. También señaló que sectores como Villa Gesell y Punta Alta podrían recibir las ráfagas más intensas en las próximas horas.