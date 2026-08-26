Una avalancha de hielo y rocas desencadenó inundaciones masivas repentinas que arrasaron parte de Nepal el miércoles, en la frontera con el Tíbet. Los primeros informes hablan de al menos 55 muertos, más de 300 turistas desaparecidos y graves daños en aldeas e infraestructura. El Gobierno declaró el estado de desastre en la zona por un plazo de tres meses.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada que este miércoles alcanzó de forma violenta a varias localidades del norte del país. El sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

"Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación" , dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú.

Impactante riada en la frontera entre Nepal y el Tíbet: al menos 55 muertos y más de 300 turistas desaparecidos

Más de 300 turistas desaparecidos

Según la Junta de Turismo de Nepal (NTB) , al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos tras la riada en el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati. Entre ellos hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes.

El desglose incluye a:

105 ciudadanos indios

37 indios no residentes

17 malasios

12 británicos

4 sudafricanos

3 estadounidenses

1 australiano

1 neerlandés

Las autoridades tratan de confirmar la nacionalidad de otras 111 personas.

El presidente nepalí Ramchandra Paudel expresó su consternación en redes sociales: "La noticia de la pérdida de vidas y propiedades causada por la repentina inundación en el río Bhote Koshi, que fluye a través de Rasuwa y Nuwakot, me ha entristecido profundamente. En esta hora de desastre, hago un llamado al gobierno, partidos políticos, organizaciones sociales, todas las agencias, incluida la de seguridad, y a los ciudadanos en general, para que intensifiquen las labores de rescate y socorro" .

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Las inundaciones causaron además daños en rutas, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas y obligaron a desplegar helicópteros y equipos de seguridad para las labores de búsqueda y rescate.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó que hasta el momento se han contabilizado 55 fallecidos, aunque las autoridades advierten de que la cifra podría aumentar.

El Gobierno declara el estado de desastre

El Gobierno de Nepal declaró este miércoles zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas por la riada del río Bhote Koshi. La medida forma parte de un paquete de diez decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros para reforzar las labores de rescate, asistencia y recuperación.

El Ejecutivo ordenó:

Movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas

Atención médica gratuita para los heridos

Alojamiento y alimentos para quienes hayan perdido sus viviendas

Asistencia económica inmediata para las familias de los fallecidos

Reabrir cuanto antes las carreteras bloqueadas

Restablecer el suministro de agua potable, electricidad y telecomunicaciones

Movilizar recursos para la reconstrucción de las infraestructuras públicas dañadas

Otra teoría sobre el origen del desastre

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que la inundación repentina pudo tener su origen en una avalancha procedente de un glaciar.

"El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo" , explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

"Debido al calentamiento atmosférico en el Himalaya, la alerta temprana es la primera línea de adaptación" , añadió.

La región del Himalaya, un punto crítico

La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Investigaciones recientes mostraron que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales.