La comunidad internacional comenzó a desplegar ayuda de emergencia para asistir a Nepal tras las devastadoras inundaciones registradas esta semana en la frontera con el Tíbet. Según las autoridades nepalesas, el desastre ya provocó la muerte de al menos 157 personas y dejó cientos de desaparecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

India anunció el envío de 10 toneladas de asistencia humanitaria, incluidos medicamentos esenciales y suministros de emergencia. El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, y la presidenta es Draupadi Murmu expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó el respaldo de Nueva Delhi al gobierno nepalés frente a la emergencia.

La respuesta también incluye el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que liberó US$ 1,2 millones en fondos de emergencia para fortalecer la capacidad de respuesta de la Cruz Roja de Nepal. Los recursos permitirán acelerar la asistencia a comunidades aisladas, distribuir elementos de primera necesidad y evaluar los daños en las áreas más afectadas.

Desde la organización advirtieron que numerosas localidades quedaron prácticamente destruidas por el avance del agua y los deslizamientos de tierra, lo que anticipa una etapa de reconstrucción que podría extenderse durante meses.

Europa ofrece asistencia y activa tecnología satelital para evaluar daños

La Unión Europea también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades de Nepal y China ante la magnitud de la catástrofe. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su solidaridad con las familias afectadas y destacó el trabajo de los equipos de rescate que operan en condiciones extremas.

Como parte de la respuesta, la UE activó el sistema Copernicus, su programa de observación terrestre mediante satélites. La herramienta permitirá elaborar mapas actualizados de las zonas inundadas, identificar áreas de riesgo y facilitar la coordinación de la asistencia humanitaria sobre el terreno.

La utilización de imágenes satelitales se ha convertido en un recurso clave para responder a desastres naturales de gran escala, especialmente en regiones montañosas y de difícil acceso como el Himalaya.

Un fenómeno que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad climática

Las inundaciones ocurren en una de las regiones más sensibles a los efectos del cambio climático. Nepal y el Tíbet enfrentan cada año lluvias monzónicas intensas, pero los especialistas advierten que el aumento de los eventos meteorológicos extremos está elevando los riesgos de desbordes, avalanchas y deslizamientos de tierra.

La geografía montañosa, sumada a la presencia de glaciares y lagos de altura, incrementa la exposición de millones de personas a fenómenos naturales cada vez más severos. En los últimos años, organismos internacionales alertaron sobre la necesidad de reforzar los sistemas de alerta temprana y la infraestructura de protección en la región.