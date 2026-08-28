Las devastadoras inundaciones y avalanchas de lodo registradas en la zona fronteriza entre Nepal y China dejaron al menos 584 muertos, mientras las autoridades continúan la búsqueda de personas desaparecidas en una de las mayores catástrofes registradas en las regiones montañosas del Himalaya.

En Nepal, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres elevó a 579 la cantidad de fallecidos confirmados y reportó 1.924 personas desaparecidas. Del lado chino, otras cinco personas murieron y 558 permanecen desaparecidas, según las autoridades de la región autónoma de Xizang.

La magnitud del desastre podría ser todavía mayor. Medios locales nepalíes mencionaron la posibilidad de que hasta 12.000 personas estén desaparecidas, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente.

Rescates contrarreloj y miles de evacuados

La búsqueda de sobrevivientes se convirtió en una carrera contra el tiempo debido a las condiciones extremas del terreno y a la acumulación de barro y escombros.

Más de 3.000 personas fueron trasladadas en helicópteros hacia Katmandú y otras zonas seguras, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las áreas más afectadas.

La Cruz Roja estimó que unas 90.000 personas podrían haber sufrido las consecuencias de las inundaciones, que habrían sido desencadenadas por el derrumbe de una cornisa rocosa y el desprendimiento de una gran masa de glaciar.

La situación continúa siendo inestable. Las autoridades nepalíes emitieron una nueva alerta después de recibir información sobre el posible desborde de una represa ubicada del lado tibetano de la frontera.

Operativos de rescate se desarrollan contrarreloj en Nepal y China ante el peligro de derrumbes y avalanchas de lodo - Foto: Noticias Argentinas

Una zona estratégica para la generación eléctrica

Uno de los sectores más afectados es el municipio nepalí de Rasuwa, donde funcionan distintos proyectos hidroeléctricos sobre el río Trishuli.

Más de un centenar de personas permanecían atrapadas en la zona, mientras que alrededor de 350 trabajadores y residentes ya habían sido rescatados, de acuerdo con información proporcionada por el Ejército de Nepal.

En una de las operaciones más complejas, los equipos de emergencia lograron sacar con vida a dos personas que estaban cubiertas de barro dentro del túnel de una central hidroeléctrica.

La geografía montañosa, los deslizamientos y las condiciones del terreno complicaron los operativos.

China también enfrenta una emergencia en la frontera

En territorio chino, la avalancha de lodo afectó al puerto fronterizo de Gyirong, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste del país.

El primer ministro chino, Li Qiang, ordenó realizar todos los esfuerzos posibles para avanzar con las tareas de rescate y la respuesta de emergencia.

Las autoridades mantienen los operativos mientras persiste el riesgo de nuevos desprendimientos y desbordes en una región especialmente vulnerable por su geografía.

Reino Unido envió ayuda a Nepal

La tragedia también activó respuestas internacionales. El Reino Unido desplegó un equipo de respuesta rápida hacia Nepal para asistir a ciudadanos británicos y sus familiares afectados por el desastre.

El gobierno británico anunció además 5 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos US$6,77 millones, destinados a las tareas de asistencia humanitaria, socorro y recuperación. El personal británico brindará apoyo en el aeropuerto de Katmandú y colaborará con familias que buscan información sobre personas desaparecidas.

La advertencia sobre el cambio climático y los riesgos de montaña

La magnitud del desastre volvió a poner en primer plano la creciente vulnerabilidad de las poblaciones que viven en zonas montañosas. Kamal Kishore, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), consideró que no se había observado un fenómeno de estas características en zonas montañosas desde hacía muchísimo tiempo.

La emergencia afectó vidas humanas, viviendas, puentes, infraestructura y proyectos hidroeléctricos. También puso en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y la preparación de las comunidades frente a fenómenos extremos.

Las autoridades mantienen la advertencia de que el desastre todavía no terminó, debido al riesgo de nuevos desbordes, movimientos de tierra y avalanchas.