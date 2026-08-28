Una avalancha de hielo y rocas desencadenó el miércoles una ola de agua, lodo y escombros que arrasó la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet. La fuerza de la riada fue tal que, en lugar de agua limpia, pueblos enteros fueron sepultados por una masa de "hormigón líquido" que dejó a su paso al menos 538 muertos en Nepal y más de 1.300 desaparecidos .

El colapso de un glaciar, probablemente agravado por el cambio climático, provocó una avalancha de hielo que cayó al río Lhende Khola, bloqueando su cauce. La posterior ruptura de esa barrera natural liberó una ola de más de 20 kilómetros de largo que arrasó todo a su paso .

El día después de la avalancha de agua, hielo y rocas en Nepal dejan las tareas de rescate

Un "tsunami de lodo" que se movió a velocidad imparable

Los expertos explican que la avalancha no fue una inundación común. La mezcla de agua con hielo pulverizado y rocas creó una corriente con la consistencia de "hormigón líquido", devastando valles y sepultando casas, puentes y vehículos . La ola recorrió casi 22 kilómetros en menos de siete minutos, alcanzando velocidades imposibles para escapar . En cuestión de minutos, el paso fronterizo de Gyirong, uno de los principales cruces terrestres, quedó cubierto por una capa de lodo y escombros .

El drama humano en la frontera del Himalaya

Las familias de las víctimas viven momentos de desesperación. En los cuarteles militares que funcionan como centro de rescate, los familiares pegan papeles con los nombres de los desaparecidos, rezando por un milagro . El propietario de una empresa de transporte que perdió a varios de sus conductores declaró: "Son como una familia, ¿sabes? Son muy buenas personas, muy humildes, muy amables, siempre puntuales... Son el pilar principal de su familia" .

El peligro de un desastre mayor y la suspensión de los rescates

Los trabajos de rescate se detuvieron temporalmente debido al temor de un nuevo desastre . La avalancha inicial creó un lago represado que se está desbordando, amenazando con provocar una nueva ola de inundaciones en las zonas devastadas . Los equipos de emergencia fueron evacuados, mientras se monitorea el lago de montaña que contiene más de dos millones de metros cúbicos de agua .

La huella del cambio climático en los glaciares del Himalaya

Los científicos creen que la causa más probable del derrumbe es un colapso glaciar. Una gran porción de hielo se desprendió de la montaña y cayó al río, generando el desastre . Nepal ya ha perdido casi un tercio de su hielo en las últimas tres décadas, y el calentamiento global podría estar desestabilizando las laderas y aumentando el riesgo de este tipo de tragedias .