Irán escaló su enfrentamiento verbal con Estados Unidos al acusar a Washington de poner en peligro la navegación en el estrecho de Ormuz y de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, fue el vocero más duro: a través de X sostuvo que en el estrecho "se está consolidando una nueva ecuación" que complica a Estados Unidos, y advirtió que Irán "todavía no desplegó todo su potencial de respuesta". En la misma línea, el canciller Abbas Araghchi cuestionó las operaciones militares estadounidenses y sostuvo que demuestran que "no hay soluciones militares para una crisis política", al tiempo que criticó la postura de Emiratos Árabes Unidos por desconfiar de quienes buscan evitar una nueva escalada.

Del lado estadounidense, el Pentágono informó que los destructores USS Truxtun y USS Mason lograron atravesar el estrecho y entrar en el Golfo Pérsico en el marco del "Proyecto Libertad", enfrentando en el camino amenazas con misiles, drones y lanchas rápidas que, según Washington, fueron interceptadas en su totalidad. Las fuerzas estadounidenses afirmaron además haber hundido varias embarcaciones iraníes que intentaban acercarse a barcos civiles. Teherán, sin embargo, desmintió ambas versiones y sostuvo que ningún buque comercial logró cruzar el estrecho durante ese período, dejando en el aire una disputa de relatos que refleja la opacidad del conflicto en curso.

El escenario resulta tan volátil como contradictorio. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier intervención estadounidense tendrá una "respuesta decisiva y aplastante", mientras Trump amenazó con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán ante un ataque directo a buques norteamericanos, aunque luego relativizó algunos de los enfrentamientos recientes al señalar que "no fue fuego intenso". Con negociaciones estancadas, versiones contrapuestas sobre lo que ocurre en el agua y un alto el fuego cuya vigencia real está en duda, el estrecho de Ormuz —por donde circula el 20% del petróleo mundial— sigue siendo el punto más peligroso del planeta en este momento.