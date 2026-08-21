El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, respondió a la amenaza de Trump de lanzar "la guerra económica más devastadora jamás emprendida contra ningún país" con un comunicado que rechazó la medida como "ilegal" y advirtió que quienes ordenen o implementen las nuevas sanciones "serán procesados y castigados". "La amenaza de Trump de endurecer las sanciones es la otra cara de la moneda de la guerra y la agresión militar", declaró el ministerio según la emisora estatal IRIB, añadiendo que "la responsabilidad por las consecuencias y repercusiones de este acto ilegal recaerá sobre el Gobierno de Estados Unidos y los autores de esta política". La respuesta iraní fue más política que militar, en contraste con las semanas de ataques con misiles y drones que marcaron el conflicto desde julio, y refleja que Teherán busca encuadrar la nueva ofensiva económica de Washington como una continuación de la guerra por otros medios.

Del lado estadounidense, el mensaje fue de confianza en el instrumento económico como alternativa a la escalada armada. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en CNBC que la nueva política de "máxima presión económica" sobre Irán "reduce la probabilidad de una guerra a gran escala", y señaló que los mercados petroleros —cuyos precios vienen subiendo durante semanas— están "interpretando erróneamente" la nueva política. El vicepresidente JD Vance fue más explícito sobre la lógica de la apuesta: "La herramienta más eficaz que tenemos es la presión económica que podemos ejercer sobre ellos. Y este es un equilibrio delicado porque, si ejercemos presión económica sobre ellos, intentarán hacer lo mismo con nosotros". Vance reconoció que "obviamente, los precios del petróleo son altos y la gente lo nota cuando carga gasolina", pero defendió que en las últimas semanas Irán "ha sentido mucha más presión que nosotros".

El intercambio de declaraciones revela la paradoja central del conflicto en su fase actual: Washington apuesta a que la presión económica fuerza a Teherán a negociar, mientras Irán la rechaza como ilegítima y amenaza con consecuencias legales para quienes la apliquen. Con Ormuz cerrado, el petróleo por encima de los 90 dólares, el memorando de Islamabad vencido sin acuerdo sucesor y las negociaciones en un callejón sin salida, la "guerra económica sin precedentes" de Trump es la nueva apuesta de una administración que ha agotado casi todas las otras herramiencos sin lograr que Teherán acepte las condiciones que Washington considera innegociables. Si la presión económica logra lo que los bombardeos no consiguieron —o si empuja a Irán a endurecer aún más su postura— es la pregunta que definirá el próximo capítulo de un conflicto que ya lleva casi seis meses sin resolución.