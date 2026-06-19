Un tribunal penal de la provincia iraní de Qom condenó a la cantante Parastoo Ahmadi y a ocho miembros de su banda y equipo de producción a 74 latigazos, dos años de prohibición para viajar y dos años de inhabilitación profesional, por haber difundido "contenido vulgar e inmoral" en línea.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2024, cuando Ahmadi transmitió en vivo un concierto desde un caravasar a través de YouTube, actuando sin velo y vestida con un vestido, en violación de varias leyes iraníes que prohíben las actuaciones públicas de cantantes femeninas en la República Islámica. La grabación acumula actualmente casi 3 millones de visualizaciones, una cifra que refleja tanto el impacto de su gesto como el alcance de la resistencia cultural que muchas mujeres iraníes ejercen a través de las plataformas digitales. La sentencia aún puede ser apelada.

El caso de Ahmadi se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el régimen iraní y las mujeres que desafían los códigos de vestimenta islámicos como acto de protesta y autodeterminación. Desde las masivas manifestaciones de otoño de 2022 bajo el lema "Mujer, Vida, Libertad" —reprimidas con violencia por las autoridades— el desafío al velo obligatorio no desapareció sino que se transformó: en las principales ciudades iraníes, cada vez más mujeres circulan sin hijab como señal silenciosa pero sostenida de resistencia, en un pulso cotidiano con un régimen que responde con detenciones, multas y, como en este caso, condenas a castigos corporales.

La sentencia contra Ahmadi llega en un momento particularmente significativo: Irán acaba de firmar con Estados Unidos el memorando de entendimiento de Islamabad que pone fin a la guerra iniciada en febrero, un acuerdo que contempla el levantamiento gradual de sanciones y la integración del país a la economía mundial. La contradicción entre la apertura diplomática hacia el exterior y la represión interna a las mujeres que reclaman libertades básicas pone de relieve que el memorando de paz no implica ningún cambio en la naturaleza del régimen que lo firmó. Para quienes dentro de Irán llevan años resistiendo, el fin de la guerra con EE.UU. no significa el fin de la guerra contra sus propios derechos.