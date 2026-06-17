Acuerdo entre Estados Unidos e Irán: los puntos clave del memorando que busca cerrar el conflicto

Estados Unidos publicó el texto oficial del memorando de entendimiento con Irán, un documento de 14 puntos titulado "Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", que fue divulgado tras las protestas generadas por la falta de transparencia sobre su contenido. El texto establece el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes —incluido el Líbano—, la reapertura gradual del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y el inicio de un período de 60 días de negociaciones técnicas para alcanzar un acuerdo definitivo. "Se trata fundamentalmente de un acuerdo que nos permite abrir el estrecho de Ormuz de inmediato, comprometer a los iraníes a destruir el polvo nuclear y nos ofrece un mecanismo de contingencia: si los iraníes mejoran su comportamiento, nosotros respondemos aumentando el alivio económico y de sanciones", explicó un alto funcionario estadounidense al leer el documento.

Entre los compromisos más significativos del memorando figura el punto 6, en el que Estados Unidos se compromete a elaborar, junto a sus socios regionales, un plan de reconstrucción y desarrollo económico de Irán con un presupuesto mínimo de 300.000 millones de dólares, cuyo mecanismo de implementación se definirá en el acuerdo final. Washington también se comprometió a levantar todas las sanciones contra Irán —incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las sanciones unilaterales primarias y secundarias— según un calendario a acordar, y a liberar los fondos y activos iraníes congelados una vez implementado el memorando. En materia nuclear, Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares y acuerda resolver la disposición de su material enriquecido mediante un mecanismo supervisado por el OIEA, con la metodología mínima de "desnaturalización in situ", mientras que las cuestiones sobre el futuro del enriquecimiento quedan postergadas para el acuerdo final.

El memorando incluye además disposiciones que equilibran los compromisos de ambas partes durante el período de transición: Irán mantendrá el statu quo de su programa nuclear y garantizará el paso seguro de buques comerciales por el estrecho, mientras EE.UU. emitirá de inmediato exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní y liberará activos congelados. Un mecanismo ejecutivo supervisará el cumplimiento de ambas partes. El punto final del documento es políticamente significativo: el acuerdo definitivo deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que otorga al proceso una legitimidad multilateral que las negociaciones bilaterales de los últimos meses no tenían. La firma formal está prevista para este viernes en Ginebra, con Pakistán como anfitrión, en lo que podría ser el cierre oficial del conflicto más devastador para los mercados energéticos globales en décadas.