El presidente Donald Trump, desde la cumbre del G7 en Evian, Francia, y su par iraní Masoud Pezeshkian firmaron de manera remota el memorando de entendimiento que pone fin a la guerra en Medio Oriente, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a la cadena CBS. "El memorándum ya está en vigor", declaró el funcionario, en una señal de que Washington considera el acuerdo activo sin esperar a la ceremonia formal prevista para el viernes en Ginebra. El portal Axios fue el primero en informar sobre la firma, que fue corroborada también por France 24.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, confirmó por su parte a la televisora estatal IRIB que Pezeshkian y Trump suscribieron el documento "por medios digitales", cerrando así el proceso de firmas que había comenzado el domingo cuando Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, lo rubricaron electrónicamente.

La secuencia de firmas refleja la urgencia de ambas partes por dar certeza jurídica a un acuerdo que llegó después de tres meses de conflicto, semanas de negociaciones fallidas y una escalada final de tres noches consecutivas de bombardeos mutuos. Al declarar el memorando "en vigor" antes de la ceremonia formal del viernes, Washington busca anclar el compromiso y evitar que nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz o en el Líbano hagan descarrilar el proceso antes de la firma oficial.

El texto de 14 puntos publicado este mismo miércoles establece el fin inmediato de las operaciones militares, la reapertura gradual del estrecho en 30 días, el levantamiento del bloqueo naval y el inicio de 60 días de negociaciones técnicas para un acuerdo definitivo que deberá ser ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La firma desde el G7 tiene también una dimensión simbólica de peso: Trump cerró el capítulo iraní ante los mismos líderes que han estado discutiendo cómo aumentar la presión sobre Rusia para forzar una paz en Ucrania, y lo hizo en un momento en que el mandatario describió ver "una oportunidad" también en ese frente.

Con el memorando en vigor, el petróleo cayó a sus niveles más bajos desde el inicio de la guerra y los mercados respondieron con alzas generalizadas. La ceremonia del viernes en Ginebra, con Pakistán como anfitrión en reconocimiento a su papel de mediador, será el acto formal que cierre oficialmente el conflicto más disruptivo para la economía global en décadas, aunque el trabajo real —desnuclearización, sanciones, reconstrucción— apenas está comenzando.