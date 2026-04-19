Irán reafirmó su promesa de restringir el paso de buques por el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista televisada que Teherán continuaría amenazando a los buques mercantes que transitan por esta importante vía marítima, tras haber disparado contra barcos que intentaban cruzarla el sábado.

Tras más de un mes de conflicto, que ha dejado miles de muertos y ha golpeado con fuerza a la economía mundial, el anuncio del viernes sobre la reapertura de este corredor marítimo dio un impulso inmediato a los mercados financieros y provocó una marcada caída en los precios del petróleo. Pero el sábado, apenas unas horas después de su reapertura, Irán señaló que retomó "el control estricto" de Ormuz, por donde en tiempos normales pasa el 20% del flujo global de hidrocarburos.

"Es imposible que otros atraviesen el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podemos", afirmó Qalibaf, principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió el derecho de su país a desarrollar su programa nuclear y afirmó que Estados Unidos no puede privar a Irán de sus derechos, en alusión al enriquecimiento de uranio, uno de los puntos de fricción en las negociaciones de paz. "Trump dice que Irán no puede ejercer sus derechos nucleares, pero no dice por qué crimen. ¿Quién es él para privar a un pueblo de sus derechos?", afirmó Pezeshkian durante una visita al Ministerio iraní de Deportes y Juventud, citado por la agencia ISNA.

El mandatario iraní reclamó "equidad y la justicia" para todas las naciones e insistió en que el acceso a los derechos fundamentales, incluidos los tecnológicos y nucleares, no debe depender de presiones políticas. Además, rechazó que su país busque una escalada bélica y defendió que su política se basa en el pacifismo. "No debe transmitirse la idea de que Irán busca la guerra. Somos partidarios de la paz y lo que hacemos es una defensa legítima", sostuvo.

Fuente: afp, ap