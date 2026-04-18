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Tensión en medio oriente

Trump, tras el cierre del Estrecho de Ormuz: "Irán no puede chantajear a EEUU"

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 16:30
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Donald Trump cuestionó el nuevo cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán: "No pueden chantajear a Estados Unidos"

El presidente Donald Trump advirtió este sábado que Irán “no puede chantajear” a Estados Unidos con el cierre del Estrecho de Ormuz luego de que Teherán informara la reanudación de las restricciones en el paso marítimo.

Trump manifestó que “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como lo han venido haciendo por años”, al tiempo que consignó: “No pueden chantajearnos”.

El mandatario respondió preguntas de la prensa en la Casa Blanca, donde señaló que Washington está “adoptando una postura firme” en el marco de las conversaciones con la República Islámica y agregó que podría haber ”alguna información" durante la tarde de este sábado.

Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo y algunos aeropuertos hoy sábado, informó la Autoridad de Aviación Civil iraní, a la vez que anunció el cierre del Estrecho de Ormuz.

Según el Mando Militar iraní, no se permitirá el libre tránsito mientras Washington persista en sus esfuerzos por asfixiar el comercio marítimo del país.

Con Información de Agencia Noticias Argentinas.-

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