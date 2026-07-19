Dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras ataques con misiles balísticos y drones iraníes contra posiciones de Estados Unidos en Jordania, confirmó el Pentágono en lo que representa la primera baja de soldados de Washington desde que Trump relanzó las operaciones ofensivas el 7 de julio tras declarar el alto el fuego "terminado". El Comando Central precisó que los hechos ocurrieron el viernes por la noche, durante la séptima jornada consecutiva de hostilidades, y que cuatro militares heridos fueron evacuados a hospitales jordanos y dados de alta horas después. Equipos de búsqueda jordanos y estadounidenses rastrean la zona fronteriza donde se produjo el ataque en busca del soldado desaparecido, reportado como "missing in action".

Durante la madrugada de hoy, Irán continuó la ofensiva lanzando ataques a gran escala con drones kamikaze contra un depósito de municiones en Camp Udairi y contra el sistema de radares y defensa Patriot en la Base Aérea Ali Al Salem, ambas en Kuwait, cuyas defensas antiaéreas fueron activadas de inmediato. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, prometió el día anterior una respuesta que Estados Unidos "no olvidará", y el general Alí Abdolahi advirtió que cualquier acción futura enfrentará una respuesta "contundente y devastadora".

La escalada del fin de semana reveló la magnitud real del teatro de operaciones: Irán atacó simultáneamente Kuwait, Baréin y Arabia Saudita, con misiles alcanzando una planta de desalinización y una instalación petrolera en Kuwait —provocando incendios y la suspensión temporal del espacio aéreo y la reprogramación de vuelos de Kuwait Airways— mientras sonaban alarmas antiaéreas en Baréin y Arabia Saudita y drones eran derribados sobre Erbil, en Irak. Del lado estadounidense, los bombardeos alcanzaron plantas de electricidad y desalinización en Hormozgán y en la isla de Qeshm, afectando el suministro de agua a miles de personas, además de tres puentes y dos túneles que interrumpieron las rutas hacia Bandar Abbas, el principal puerto iraní, según confirmaron medios como Al Jazeera y AP. El viceministro iraní Kazem Gharibabadi declaró formalmente que Teherán dejó de cumplir el acuerdo provisional firmado en junio, acusando a Washington de "violaciones reiteradas".

El conflicto ha entrado en una fase cualitativamente distinta a todo lo anterior. La muerte de soldados estadounidenses —las primeras bajas desde el reinicio de las hostilidades— eleva la presión interna sobre Trump en un momento en que la inflación se mantiene en el 4,2%, las elecciones de medio término se acercan en noviembre y el Senado ya aprobó una resolución que le prohíbe atacar Irán sin autorización del Congreso. La batalla por el estrecho de Ormuz —por donde transitaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra— se convirtió en el eje de una confrontación que se extiende ahora a seis países del Golfo de manera simultánea, con infraestructura crítica de agua y energía en la mira de ambos bandos y expertos del Financial Times alertando sobre el impacto en los precios globales de la energía. Con el memorando de Islamabad declarado muerto por ambas partes, dos soldados estadounidenses muertos y Jamenei prometiendo una respuesta histórica, el conflicto de Medio Oriente vive su momento más peligroso desde el 28 de febrero.