Estados Unidos lanzó su quinta oleada de ataques contra Irán en menos de una semana, apuntando a sistemas de vigilancia costera, capacidades de drones y misiles iraníes, según informó el Comando Central. "Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", señaló el CENTCOM en X. Pero la novedad más explosiva llegó de las propias palabras de Trump, quien anticipó que en los próximos días atacará lo que describió como un emplazamiento nuclear subterráneo conocido como "Pickaxe Mountain": "Vamos a conquistar Pickaxe Mountain. Díganles a los iraníes que estén preparados. Que sepan que vamos a por ellos. No hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró. El mandatario anunció además que pronunciará un discurso a la nación el jueves y notificó formalmente al Congreso —en una carta fechada el 10 de julio— que la "acción militar" contra Irán "comenzó el 7 de julio", citando la Resolución sobre los Poderes de Guerra.

Mientras Trump escalaba la retórica, Irán escalaba los ataques: dos misiles de crucero iraníes alcanzaron los petroleros emiratíes Mombasa y Al Bahiyah mientras transitaban por el paso sur del estrecho de Ormuz en aguas territoriales de Omán, matando a un tripulante indio a bordo del Mombasa y dejando heridos a otros ocho —seis indios y dos ucranianos, cuatro de ellos de gravedad. Los incendios que se iniciaron en ambos buques fueron posteriormente controlados. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque como "una grave violación del derecho internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales" y se reservó "el derecho pleno a responder", en la declaración más dura de Abu Dhabi desde el inicio del conflicto. Es la segunda vez en pocos días que ciudadanos indios mueren en el estrecho como consecuencia de ataques iraníes, lo que podría arrastrar a Nueva Delhi —hasta ahora neutral— a una postura más activa en el conflicto.

La carta enviada al Congreso revela que Trump busca dar cobertura legal retroactiva a una guerra que condujo durante semanas sin autorización legislativa, en respuesta directa a la resolución aprobada por el Senado el 23 de junio que le prohibía atacar Irán sin autorización parlamentaria. La notificación formal, combinada con el anuncio del discurso del jueves, sugiere que Trump prepara una ofensiva de comunicación para justificar ante la opinión pública una escalada que ya suma cientos de objetivos iraníes bombardeados, víctimas civiles en varios países del Golfo y el bloqueo naval restablecido con un peaje del 20%. Con Pickaxe Mountain como próximo objetivo declarado —un posible sitio nuclear subterráneo que si es atacado representaría el paso más audaz del conflicto— el mundo enfrenta la perspectiva de que la guerra en Medio Oriente entre en su fase más peligrosa desde el 28 de febrero.