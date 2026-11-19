El islam superará al cristianismo como la confesión religiosa con mayor cantidad de fieles a nivel global para el año 2035, según un informe demográfico publicado por el Centro de Investigaciones Pew (Pew Research Center).

El estudio, que modela la evolución de los principales grupos religiosos entre 2020 y 2070, detalla que mientras en 2020 se contabilizaban 2.270 millones de cristianos frente a 2.020 millones de musulmanes, dentro de una década habrá 2.570 millones de musulmanes y 2.520 millones de cristianos. De sostenerse las tendencias actuales, hacia 2070 la comunidad islámica superará los 3.600 millones de integrantes —representando el 36% de la humanidad—, en tanto que el cristianismo rondará los 3.000 millones.

El demógrafo principal de la institución, Conrad Hackett, explicó que este fenómeno no obedece a procesos masivos de conversión religiosa, sino fundamentalmente a factores naturales como la edad media y la fecundidad.

En el quinquenio 2020-2025, la tasa de fecundidad de las mujeres musulmanas se ubicó en 3,1 hijos —con una edad mediana de 24 años para toda la población islámica—, frente a los 2,5 hijos entre las cristianas y un promedio de 1,6 para el resto de los grupos, por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1.

Como consecuencia, entre 2020 y 2070 el islam crecerá un 80% y el cristianismo un 30% —siendo los únicos credos que acompañarán el aumento del 29% de la población mundial—, mientras que hindúes y judíos disminuirán en proporción relativa y los budistas se reducirán en términos absolutos ante el declive demográfico en China, Japón y Corea del Sur.

El informe también proyecta profundas transformaciones en el mapa religioso occidental derivadas del avance sostenido de las personas "sin afiliación religiosa" (ateos, agnósticos o no adscritos a ningún credo).

En Estados Unidos, donde actualmente representan el 62% de los habitantes, los cristianos caerán por debajo del 50% hacia 2065 —pasando de 217 millones a 174 millones en 2070—, mientras que los no afiliados ascenderán al 41% de la población estadounidense y superarán a los cristianos en Canadá ya en 2030. En el plano internacional, el grupo sin afiliación sumará más de 180 millones de personas fuera de China y pasará a ser mayoritario en países como Francia, el Reino Unido y Corea del Sur para 2070, consolidando un escenario global marcado por el crecimiento religioso en regiones jóvenes y la secularización acelerada en las economías desarrolladas.