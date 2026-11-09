El papa León XIV destacó que la religión nunca fue un motivo de división en la Argentina, sino un punto de encuentro y compromiso social. Lo expresó este lunes 9 de noviembre de 2026 durante un encuentro con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, en Buenos Aires.

Ante líderes religiosos, el Pontífice reivindicó la convivencia entre las distintas confesiones y describió a la Argentina como un país construido a partir de la diversidad de pueblos originarios e inmigrantes. Además, retomó los principios de diálogo y amistad impulsados por su antecesor, el papa Francisco.

Durante su mensaje, León XIV también señaló que la oración constituye un elemento común a las religiones y destacó su importancia para recuperar la escucha, el silencio y la conexión espiritual en una sociedad atravesada por las distracciones digitales.

León XIV reivindicó la diversidad religiosa de Argentina

El papa León XIV puso el foco en la convivencia entre las distintas tradiciones religiosas y en el aporte que realizaron a la construcción de la identidad argentina.

En su mensaje, describió al país como un «crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes», integrado por pueblos originarios e inmigrantes que contribuyeron a conformar una identidad común.

En ese sentido, sostuvo que las distintas creencias no fueron históricamente un factor de enfrentamiento, sino una oportunidad para construir espacios de encuentro y compromiso con la sociedad.

El Pontífice también destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las comunidades religiosas mediante el diálogo y la amistad, dos pilares que identificó con el trabajo pastoral de Francisco.

El vínculo con Francisco y el diálogo entre las religiones

León XIV retomó el camino de diálogo interreligioso impulsado por su antecesor y planteó la necesidad de construir nuevos puentes de colaboración entre las distintas comunidades.

Durante su intervención, reconoció la unidad que representa el bautismo con las demás confesiones cristianas. También reafirmó, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, el vínculo espiritual que une a la Iglesia católica con el pueblo de Israel.

A su vez, manifestó respeto por aquello que existe de «santo y verdadero» en las demás tradiciones religiosas.

El planteo se relaciona con una distinción importante: el diálogo ecuménico reúne a distintas confesiones cristianas, mientras que el diálogo interreligioso comprende también a religiones como el judaísmo, el islam y el budismo.

La convocatoria en Buenos Aires buscó precisamente reunir esa diversidad. Según la información previa al encuentro, participaron representantes de alrededor de un centenar de dirigentes de confesiones y tradiciones religiosas acreditadas en el país, junto con referentes de pueblos originarios.

La oración como punto de encuentro en la era digital

Otro de los ejes del mensaje de León XIV fue el valor de la oración como una práctica compartida por las distintas religiones.

El Papa señaló que, más allá de las diferencias de lenguas, cantos y gestos, las comunidades religiosas comparten la experiencia de elevar sus voces a Dios.

En ese contexto, definió la oración como una expresión de lo que cada persona es ante Dios y como un reflejo de sus pensamientos, afectos y vínculos.

También hizo referencia a los desafíos de la era digital. Sostuvo que la oración puede ayudar a superar las distracciones cotidianas y recuperar el valor del silencio y de la escucha.

La reflexión amplía el sentido del encuentro: no se limitó a la relación institucional entre las religiones, sino que también abordó el lugar de la espiritualidad en una sociedad atravesada por la tecnología y la comunicación permanente.

Qué representa el encuentro interreligioso en la agenda del Papa

La reunión se realizó este lunes 9 de noviembre, a las 17.30, en el Palacio San Martín, en el marco de la visita apostólica de León XIV a la Argentina.

La actividad formó parte de una jornada que incluyó una misa en el Monumento de los Españoles y un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

El encuentro con las comunidades religiosas fue uno de los momentos centrales de la agenda institucional del Pontífice en Buenos Aires, antes de continuar con las actividades previstas junto al Episcopado argentino.

La visita forma parte del viaje apostólico que León XIV realiza por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.