Durante su viaje por África, el papa León XIV aclaró que se propone “animar a los católicos y no debatir con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”. De esta manera, el Sumo Pontífice busca poner paños fríos a la tensión que se había suscitado en medio de la escalada por el Estrecho de Ormuz.

León XIV formuló dicha aclaración durante el vuelo de Camerún hacia Angola, tercera etapa de su viaje apostólico, en diálogo con los periodistas que lo acompañan en la gira.

En relación a su más reciente alusión a los “tiranos” y los “prepotentes” a cuyo lado “Dios no está”, el Sumo Pontífice explicó que sus discursos se prepararon semanas antes. Esta aclaración buscaba disipar cualquier interpretación sesgada que podría involucrar a Trump u otros mandatarios.

De esa manera, “no deben interpretarse como si estuviera tratando de debatir de nuevo” con Trump. “Es algo que no me interesa en absoluto”, se encargó de puntualizar para continuar con la explicación, informa hoy el portal oficial Vatican News, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El primer acto público de la visita papal a Angola consistió en un encuentro del León XIV con las autoridades del país, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Luanda el sábado 18 de abril por la tarde.