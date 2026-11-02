La Comisión Electoral Central de Israel ratificó la validez de los comicios legislativos celebrados el pasado 27 de octubre y desestimó de plano las acusaciones de fraude esgrimidas por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El presidente del organismo y juez de la Corte Suprema, Noam Sohlberg, junto al director del Shin Bet, David Zini, y la fiscal general Gali Baharav-Miara, brindaron una conferencia conjunta para certificar que el proceso fue transparente. Las autoridades remarcaron que, aun ante las investigaciones en curso por supuestas irregularidades e injerencia de fondos extranjeros de origen catarí denunciados por el oficialista Likud, las eventuales anomalías detectadas no alterarán el resultado general ni justifican revisar el recuento final.

De acuerdo con el cómputo oficial entregado por el organismo electoral, el bloque de partidos que respalda a Netanyahu acumuló 53 de los 120 escaños del parlamento unicameral, quedando lejos de los 61 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. En contrapartida, la plataforma opositora del exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, obtuvo 48 bancas, complementada por una histórica representación de 19 legisladores alcanzada por los partidos árabes.

Frente al escenario de bloqueo institucional, Eisenkot cruzó severamente al jefe de Gobierno acusándolo de desatar una campaña para desacreditar el proceso democrático tras verse privado de una victoria contundente.

Con las impugnaciones desestimadas por el órgano judicial, la Comisión Electoral prevé presentar el informe definitivo al presidente Isaac Herzog para oficializar la nómina parlamentaria. A partir de la entrega de los resultados, el jefe de Estado abrirá la ronda formal de consultas políticas para encomendar la construcción de una coalición gubernamental a uno de los aspirantes. No obstante, la fragmentación de la Knéset anticipa un período de complejas y ríspidas negociaciones entre las diversas facciones políticas en medio de un clima de marcada incertidumbre sobre la continuidad de Netanyahu en el poder.