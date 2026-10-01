En el marco de su visita oficial a Francia, el presidente Javier Milei fue recibido en el Palacio del Elíseo por su par francés, Emmanuel Macron. La reunión bilateral formó parte de la agenda institucional de la Argentina Week París, una cumbre orientada a la atracción de inversiones que tuvo su jornada central en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, la delegación argentina expuso ante ejecutivos e inversores internacionales sobre el potencial del país en áreas clave como energía, minería, infraestructura y agroindustria.

Un rasgo destacado de la actividad fue el acompañamiento institucional de una comitiva transversal de 13 gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Junto al jefe de Estado estuvieron presentes también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, además de una nutrida representación del empresariado argentino. Previo a las reuniones políticas, Milei realizó un recorrido histórico por el complejo de Los Inválidos, sitio que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte.