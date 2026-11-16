Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, evalúa la posibilidad de regresar a la conducción de la compañía, apenas días después de haber presentado su renuncia en medio de un escándalo por denuncias sobre presuntas relaciones extramatrimoniales y supuestos vínculos con una mujer señalada como posible espía china. La información fue difundida por el diario británico Financial Times y reproducida por distintos medios internacionales.

De acuerdo con esos reportes, Huang habría mantenido conversaciones con personas de confianza sobre un eventual retorno. Al mismo tiempo, un grupo de empresarios e inversores de Silicon Valley busca reunir apoyos para convencer al directorio de que reconsidere su salida. Entre quienes respaldaron públicamente la iniciativa aparecen figuras como Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games.

Empresarios e inversores de Silicon Valley buscan convencer al directorio de que reconsidere la salida del cofundador.

La campaña busca que la empresa revise su decisión mientras se analizan las circunstancias que rodearon la salida del empresario. Según trascendió, sus aliados trabajan para sumar respaldo entre ejecutivos del sector tecnológico e incluso dentro de la Casa Blanca. La iniciativa también quedó reflejada en una carta abierta dirigida al directorio, en la que accionistas y referentes del sector reclamaron que se contemple la posibilidad de reincorporarlo.

Sin embargo, el eventual regreso no está asegurado y enfrenta cuestionamientos desde el gobierno estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, consideró que Nvidia necesita una “reorganización drástica” y planteó que el próximo CEO debería ser una persona externa a la compañía. También pidió explicaciones sobre las operaciones comerciales de la firma y las denuncias relacionadas con la venta de procesadores avanzados a empresas asiáticas presuntamente vinculadas con intereses chinos.

Huang dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del directorio el 11 de noviembre, con efecto inmediato. Tras su salida, Nvidia designó a su directora financiera, Colette Kress, como CEO interina e inició un proceso para buscar un reemplazante permanente, que podrá ser tanto interno como externo. Por el momento, la empresa no confirmó negociaciones para el regreso de su cofundador ni anunció cambios en el proceso de selección.