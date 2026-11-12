Jensen Huang renunció a la presidencia, a la dirección ejecutiva y a su lugar en el directorio de Nvidia con efecto inmediato, según confirmó la compañía este jueves. La salida se produce tras un escándalo que involucra dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer señalada como presunta espía de China.

La noticia sacudió al mercado: las acciones de Nvidia cayeron más del 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, borrando miles de millones de dólares en valor de mercado.

Quién asume el mando

El directorio designó a Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como CEO interina. Kress mantendrá también sus funciones financieras mientras la compañía busca un sucesor permanente, proceso que considerará candidatos internos y externos.

Kress trabaja en Nvidia desde septiembre de 2013 y ha sido una de las principales voceras de los resultados financieros de la compañía. Antes de llegar a Nvidia, desarrolló casi 25 años de carrera en gigantes tecnológicos como Cisco y Microsoft.

Además, el directorio nombró por primera vez un presidente del consejo: Harvey C. Jones, un veterano ejecutivo e inversor con más de tres décadas de trayectoria que fue CEO de Synopsys.

El escándalo que precipitó la salida

La renuncia se produjo después de que el directorio abriera una investigación independiente por informaciones sobre un presunto intento de inteligencia extranjera dirigido contra Huang.

Según trascendió, el ejecutivo reconoció una relación extramatrimonial con Alice Huang, exdirectora gerente de Megaspeed, una empresaria china a quien la inteligencia estadounidense habría señalado como recolectora de información para Pekín.

A eso se sumó, horas antes de la renuncia, una publicación periodística que reveló una segunda relación extramatrimonial con una alta ejecutiva de Nvidia que reportaba directamente a él. Esa revelación habría sido el detonante final para que el directorio decidiera su salida.

La investigación y el contexto político

Nvidia había informado el 8 de noviembre que un comité de directores independientes supervisaría una revisión sobre las acusaciones. En ese momento, la empresa afirmó que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos comerciales ni la seguridad nacional.

El caso también involucró al FBI, que investigaba la relación de Huang con la presunta espía, según confirmó el presidente Donald Trump, quien describió al ejecutivo como "un hombre muy honorable".

Una salida abrupta a días de los resultados

La renuncia se concretó a menos de una semana de que Nvidia presente sus resultados financieros del tercer trimestre, previstos para el martes 17 de noviembre.

Será la primera vez en más de tres décadas que la compañía comparezca ante los inversores sin Huang al frente. La empresa, valuada en torno a los 4 billones de dólares, es el principal proveedor de chips para inteligencia artificial y una pieza central en la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

Quién era Jensen Huang

Huang cofundó Nvidia en 1993 y la dirigió durante 33 años. Transformó la empresa desde un fabricante de tarjetas gráficas para videojuegos hasta convertirla en el epicentro de la infraestructura que sostiene el auge de la inteligencia artificial.

El ejecutivo, de 63 años, posee alrededor del 3,6% de las acciones de Nvidia y no tenía un sucesor obvio dentro de la compañía.