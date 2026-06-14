Una joven de 21 años murió en Brasil tras ser lanzada desde una altura de 40 metros durante una actividad de "rope jump" sin que los instructores le hubieran colocado el equipo de seguridad. La víctima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, participaba de una actividad coordinada por dos empresas en el Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, una zona de rocas y sierras frecuentada por practicantes de deportes extremos. Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas transportando a la joven hasta el punto de salto; segundos después de ser lanzada al vacío, se escuchan gritos de alarma de quienes advirtieron que faltaba la cuerda de seguridad. Equipos del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias acudieron al lugar, pero la muerte de Rodrigues de Freitas fue constatada en el sitio del accidente.

Tras el episodio, dos de los sospechosos intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana, aunque fueron localizados mediante un operativo de búsqueda. En total, seis personas fueron detenidas y trasladadas para prestar declaración ante la policía. Las autoridades investigan las circunstancias exactas que llevaron a los instructores a lanzar a la joven sin el equipo de seguridad, en lo que configura una negligencia de consecuencias fatales en una actividad que, correctamente supervisada, implica el uso de una cuerda elástica que detiene la caída antes de que el participante impacte con el suelo.

La tragedia reaviva el debate sobre la regulación de los deportes de aventura y las actividades extremas en Brasil, un sector que creció de manera acelerada en los últimos años sin que la fiscalización haya acompañado ese ritmo. El "rope jump" o salto con cuerda desde puentes y estructuras elevadas es una práctica cada vez más popular en el país, pero la ausencia de marcos normativos claros y la proliferación de operadores informales exponen a los participantes a riesgos que, como en este caso, pueden ser letales. La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a los 21 años, en lo que debía ser una experiencia de adrenalina, pone en el centro de la escena la pregunta sobre quién controla y quién responde cuando algo sale mal.