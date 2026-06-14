El técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, no se mostró conforme al término del debut de su equipo en la Copa del Mundo contra Marruecos, encuentro que terminó igualando 1 a 1 por el Grupo C que ambos comparten con Haití y Escocia.

Luego de un primer tiempo en el que el pentacampeón se vio superado futbolísticamente por los africanos, el golazo de Vinicius terminó aplacando al rival que en el complemento fue mejor controlado en la mitad de cancha.

Vincius armó una gran jugada en el primer tiempo para el empate de Brasil ante Marruecos en la primera fecha del Mundial.

Aún en el campo de juego y para la transmisión internacional de TV, el italiano destacó las complejidades deportivas vividas y resumió con un “tenemos que mejorar”.

Sin Neymar disponible por lesión, fue el actual jugador del Real Madrid quien salió al rescate en el peor momento del equipo sudamericano con una gran jugada por la izquierda del ataque y definiendo con justeza luego de un enganche.

"La segunda parte fue mejor, tenemos que tomar este resultado que no fue malo y saber que la Copa del Mundo no se gana en el primer juego", amplió el DT en conferencia de prensa. La prensa brasileña recriminó por el no ingreso de Endrik para la ofensiva, pero el seleccionador evitó hacer referencias personales. "Estoy aquí para hablar del equipo", respondió de manera tajante.

Mucha chapa

Brasil-Marruecos era el partido destacado del comienzo del Mundial y los primeros 45 minutos no defraudaron, pero fue a partir de lo hecho por Marruecos más que por el máximo ganador del Mundial.

Las salidas de Casemiro y Paquetá en el entretiempo para los ingresos de Fabinho y Cunha terminaron equilibrando las acciones, demostrando la búsqueda que el técnico todavía está transitando en su formación ideal, sobre todo en mitad de cancha.

El próximo partido de Brasil será el viernes contra Haití en Filadelfia, mientras que Marruecos se medirá con Escocia en Boston.