Un juez federal de Nueva York fijó el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio por narcotráfico contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una audiencia celebrada ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan. Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, volvieron a declararse no culpables de los cargos de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, delito que podría llevarlos a cadena perpetua si un jurado lo considera probado. Ambos permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en su residencia de Caracas durante una operación nocturna a comienzos de enero y los trasladaron a Nueva York. El cronograma procesal aprobado por el juez establece que la defensa presentará sus primeras mociones el 2 de septiembre y que se celebrará una nueva audiencia el 17 de noviembre para abordarlas.

La batalla legal más significativa se dará antes del juicio: entre las mociones que presentará la defensa figura una petición para desestimar el caso alegando inmunidad soberana y cuestionando la legalidad de la captura. El abogado de Maduro, Barry Pollack, sostiene que su cliente fue objeto de una "captura militar ilegal" y ha anunciado que impugnará el procedimiento en su totalidad. La Fiscalía no se opuso a que esas cuestiones sean resueltas por el juez en la fase previa, lo que significa que el debate sobre la legalidad de la operación de enero podría resolver o complicar significativamente el caso antes de que llegue al jurado. Washington, por su parte, mantiene que la operación fue "una actuación legítima de las fuerzas del orden en el marco de una investigación abierta hace seis años". Maduro, que ha dicho en múltiples oportunidades que es un "prisionero de guerra" y que sigue siendo el "presidente constitucional de Venezuela", no ha solicitado la libertad bajo fianza.

La audiencia estuvo acompañada por una pequeña concentración de manifestantes frente al tribunal federal de Manhattan bajo un amplio dispositivo policial. El proceso judicial se desarrolla en paralelo a la transición política que Washington impulsa en Venezuela: el secretario de Estado Marco Rubio confirmó este mismo día que el 1 de agosto comenzarán las conversaciones formales entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en un proceso diseñado para avanzar hacia elecciones democráticas. El juicio a Maduro, que comenzará en junio de 2027, será el telón de fondo judicial de ese proceso político, en un país que intenta simultáneamente reconstruirse tras el terremoto del 24 de junio, gestionar la transición y procesar ante la justicia al hombre que lo gobernó durante una década.