Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú para el período 2026-2031, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a la Jefatura de Estado del país andino y marcando el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años, en uno de los resultados electorales más reñidos de la historia reciente de América del Sur: venció al candidato de la izquierda Roberto Sánchez por menos de 50.000 votos en el balotaje del 7 de junio, tras semanas de escrutinio que mantuvieron el resultado en suspenso. La ceremonia de jura tendrá lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral , con la presencia de una constelación de líderes que refleja el nuevo mapa político regional: el rey de España Felipe VI, los presidentes Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Rodrigo Paz, Santiago Peña, José Raúl Mulino, Nasry Asfura y Yamandú Orsi. El discurso inaugural, de entre 45 minutos y una hora, incluirá al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana y reactivación económica.

La composición del gabinete ya adelanta las prioridades del nuevo gobierno. Fujimori designó a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros —"contará con mi respaldo y mi confianza, pero también con mi exigencia", precisó— a Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y a Carlos Espá en Relaciones Exteriores. Galarreta anticipó que el gobierno buscará mostrar resultados concretos en los primeros 100 días, con énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana —uno de los ejes centrales de la campaña— y en la preparación frente al fenómeno de El Niño. El equipo de transición ya sostuvo reuniones con los futuros ministros del Interior, Defensa, Economía, Transportes y Vivienda para definir las primeras medidas de una gestión que arranca con el desafío de gobernar un país dividido casi exactamente al medio.

La presencia estadounidense en la ceremonia habla por sí sola sobre la importancia que la administración Trump le asigna al nuevo gobierno peruano. El vicesecretario de Estado Christopher Landau encabeza una delegación que incluye al embajador en Lima, al subsecretario de Comercio Internacional y a asesoras del Tesoro y del Departamento de Estado, en una señal de respaldo que Landau reforzó con una reunión previa con Fujimori en la que destacó "la importancia de promover la seguridad en Perú y en la región". La asunción de Fujimori consolida el giro de derecha que en los últimos meses reconfiguró el mapa político latinoamericano: con De la Espriella en Colombia, Kast en Chile, Noboa en Ecuador y Milei en Argentina, Perú se suma hoy al bloque que el propio Milei describió como el esfuerzo regional para "plantarse frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".