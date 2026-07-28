El presidente Javier Milei viajó este lunes rumbo a Lima para participar de las ceremonias oficiales de transmisión de mando en Perú, donde este martes asumirá la presidencia Keiko Fujimori. La partida estaba prevista para este martes, pero el Gobierno decidió adelantar el viaje y el mandatario despegó finalmente a las 20:00.

Una vez en territorio peruano, Milei mantendrá una reunión bilateral con la flamante presidenta a las 11:00 hora local (13:00 de la Argentina), como parte de la agenda oficial. Más tarde, a las 12:45 de Perú (14:45 de la Argentina), participará de la ceremonia de juramentación y toma de mando que se desarrollará en el Congreso de la República, en el marco de los festejos por la Independencia del país. La actividad del Presidente argentino continuará durante la tarde. A las 16:00 hora local (18:00 de la Argentina), recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres, distinción por la que brindará un discurso de agradecimiento.

Desde el Gobierno señalaron que el viaje apunta a fortalecer la relación bilateral con la nueva administración peruana y consolidar una agenda común con otros países de la región. Al mismo tiempo, la participación de Milei en la ceremonia también busca reforzar su posicionamiento internacional dentro del espacio político de centroderecha y derecha, en un contexto en el que varios gobiernos sudamericanos comparten esa orientación ideológica.

La asunción de Fujimori reunirá a distintos mandatarios y dirigentes de la región. Entre los asistentes confirmados figuran Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la ceremonia de este martes, Keiko Fujimori iniciará oficialmente su mandato al frente del Gobierno peruano tras imponerse en el balotaje presidencial, con una agenda centrada en el fortalecimiento institucional, la recuperación económica y la seguridad ciudadana.