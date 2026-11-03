Kristalina Georgieva, titular del FMI, elogió a la Argentina y llamó a "cortarle la cabeza al populismo"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a respaldar el rumbo económico de la Argentina y destacó la disciplina presupuestaria como una de las condiciones necesarias para recuperar la estabilidad macroeconómica. Durante su exposición también lanzó una fuerte crítica contra las políticas populistas y advirtió sobre los desafíos que enfrenta la economía mundial.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, afirmó Georgieva durante la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander.

La titular del FMI participó de un panel junto con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y ubicó a la Argentina entre los países que reforzaron sus políticas presupuestarias luego de atravesar escenarios económicos críticos.

En ese contexto, Georgieva puso especial énfasis en la disciplina fiscal y sostuvo que los gobiernos deben evitar políticas que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas.

El populismo trae pobreza”, afirmó, antes de lanzar una de las frases más contundentes de su intervención: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”.

Un nuevo respaldo mientras avanza el programa con el FMI

Las declaraciones representan un nuevo aval del organismo internacional al programa económico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. El respaldo llega después de la aprobación de la tercera revisión del programa vigente con el Fondo, paso que permitirá avanzar con un desembolso de aproximadamente US$900 millones.

Los fondos están previstos para comienzos de diciembre, una vez que se concrete la ratificación correspondiente por parte del Directorio Ejecutivo del FMI.

Georgieva utilizó el caso argentino para remarcar la importancia que el organismo asigna al orden de las cuentas públicas, pero extendió su análisis a un escenario internacional atravesado por elevados niveles de endeudamiento.

Según planteó, la deuda pública mundial se aproxima al 100% del Producto Interno Bruto, mientras algunas de las principales economías también enfrentan desequilibrios fiscales significativos.

En el caso de Estados Unidos, mencionó un déficit cercano al 6% y una deuda que alcanza los 40 billones de dólares. Para la directora del FMI, una recuperación del crecimiento económico no será suficiente por sí misma para corregir esos desequilibrios y deberá estar acompañada por una estricta contención del gasto público.

La advertencia de Georgieva sobre la inteligencia artificial

La titular del Fondo también dedicó parte de su exposición al impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre la economía y el mercado laboral mundial. Georgieva advirtió sobre eventuales riesgos para la estabilidad financiera derivados de expectativas excesivas en torno al desarrollo de esta tecnología.

Según las estimaciones mencionadas durante su presentación, la inteligencia artificial podría afectar al 40% de los empleos en todo el mundo durante los próximos tres a cinco años.

Pese a las advertencias sobre deuda, déficit y transformación tecnológica, el FMI proyecta una mejora del 3,1% para la economía global, apoyada en el dinamismo del sector privado, el fortalecimiento institucional de los mercados emergentes y los avances tecnológicos.

En ese escenario, Georgieva volvió a ubicar a la disciplina fiscal entre los principales desafíos de los gobiernos y presentó a la Argentina como uno de los países que, según la evaluación del organismo, avanzan en esa dirección.