Caputo llevó al G20 el rumbo económico de Milei y se reunió con Georgieva

El ministro de Economía, Luis Caputo, llevó este lunes al G20 la defensa del programa económico del gobierno de Javier Milei y expuso ante representantes de las principales economías del mundo los resultados y las reformas impulsadas desde diciembre de 2023.

La participación argentina se produjo durante la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, que se desarrolla en Estados Unidos. Caputo formó parte de una sesión dedicada al crecimiento, uno de los ejes definidos por la presidencia estadounidense del grupo.

Durante su exposición, el funcionario puso el foco en la estabilidad macroeconómica como condición para alcanzar un crecimiento sostenido y presentó la experiencia argentina a partir de las políticas implementadas por la administración de Milei.

Entre los principales puntos de su presentación estuvieron el equilibrio fiscal, la eliminación del déficit, la reforma del Banco Central y la búsqueda de condiciones que favorezcan una mayor participación de la inversión privada. Según explicó Caputo, el Gobierno considera que la recomposición de las cuentas públicas constituye uno de los pilares para generar previsibilidad y atraer inversiones capaces de impulsar el crecimiento de la economía.

El ministro también destacó que desde el inicio de la actual gestión se produjo una fuerte reducción del gasto público en términos reales y una baja de impuestos, además de un proceso de desregulación de la economía. En su exposición, planteó esas medidas como parte de una estrategia destinada a modificar las condiciones estructurales de la economía argentina.

Caputo participó de las reuniones acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

Caputo presentó en el G20 las reformas de Milei y repasó la agenda argentina con Georgieva

El encuentro con Kristalina Georgieva

En paralelo a su participación en el G20, Caputo mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras la reunión, el ministro publicó una fotografía junto a Georgieva y señaló que ambos conversaron sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que, según planteó, está realizando el país para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento.

El encuentro se produjo en un contexto de seguimiento internacional sobre la evolución del programa económico argentino y las reformas que impulsa el Gobierno. La reunión con la titular del FMI se convirtió así en uno de los principales puntos de la agenda internacional de Caputo durante su participación en el G20.

El ministro también tiene previsto mantener un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aunque al momento de la publicación todavía no se había informado oficialmente el horario de esa reunión.

La agenda internacional de Caputo busca, de esta manera, mostrar ante los principales organismos y autoridades económicas del mundo la evolución del programa argentino y reforzar los vínculos con funcionarios de Estados Unidos y el FMI.

La presencia argentina en el G20 ocurre además mientras el Gobierno avanza con nuevas medidas destinadas a ampliar el crédito, impulsar la inversión privada y modificar el funcionamiento de distintos sectores de la economía.