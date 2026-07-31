La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, publicó un artículo oficial en el que resumió las conclusiones de su reciente visita de 48 horas a Argentina, donde mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, recorrió Vaca Muerta, dialogó con estudiantes universitarios y mantuvo encuentros con distintos representantes de la sociedad.

En el texto, difundido por el propio FMI, Georgieva respaldó las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, sostuvo que el país comenzó a recuperar la estabilidad macroeconómica y comparó ese proceso con la carrera deportiva de Lionel Messi, al señalar que los grandes resultados requieren años de esfuerzo, perseverancia y continuidad.

La economista también remarcó que el verdadero éxito de las reformas no dependerá únicamente de indicadores como la inflación o las reservas internacionales, sino de que las familias recuperen previsibilidad, las empresas vuelvan a invertir y aumenten las oportunidades de empleo en el largo plazo.

Kristalina Georgieva destacó los avances económicos y llamó a sostener las reformas

Luego de su paso por Argentina, Kristalina Georgieva publicó un artículo en el sitio oficial del FMI donde repasó las actividades desarrolladas durante su visita y dejó un mensaje de respaldo al rumbo económico adoptado por el Gobierno nacional.

La titular del organismo aseguró que el país atraviesa un proceso de transformación complejo, pero sostuvo que comenzaron a observarse señales concretas de recuperación tras uno de los períodos económicos "más difíciles de su historia moderna".

Entre los principales avances mencionó la desaceleración de la inflación, el superávit fiscal primario y la recomposición de las reservas internacionales del Banco Central, indicadores que consideró fundamentales para reconstruir la confianza de consumidores e inversores.

Según Georgieva, esos resultados reflejan tanto las políticas implementadas por la administración de Javier Milei como el esfuerzo realizado por la sociedad argentina durante el proceso de ajuste.

El regalo de Caputo y la comparación con Lionel Messi

Uno de los pasajes más llamativos del artículo fue el recuerdo del recibimiento que le preparó el ministro de Economía, Luis Caputo, al llegar al país.

Georgieva relató que fue recibida con un "regalo inesperado" por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, quien la esperó con una camiseta de la Selección argentina con el dorsal número 10 y su nombre estampado.

Georgieva contó que recibió como obsequio una camiseta oficial de la Selección argentina con el número 10, el apellido de la economista estampado en la espalda y una referencia directa a Lionel Messi, un gesto que calificó como un "regalo inesperado".

Lejos de quedarse en una anécdota deportiva, utilizó esa imagen para explicar cómo observa el proceso económico argentino.

Recordó que el título mundial conseguido por la Selección en Qatar 2022 fue el resultado de muchos años de trabajo, derrotas y perseverancia.

Bajo esa lógica, sostuvo que la estabilización económica también demanda tiempo y continuidad.

"Los grandes logros requieren persistencia y pueden tardar más de lo esperado. Restablecer la estabilidad es difícil. Lograr que perdure es aún más difícil", escribió.

La comparación apunta a transmitir que los resultados económicos sostenibles no aparecen de manera inmediata y dependen de mantener políticas consistentes durante varios años.

Vaca Muerta apareció como uno de los grandes activos del país

Durante su recorrida por Neuquén, Georgieva visitó Vaca Muerta, una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

La directora del FMI sostuvo que esa experiencia reforzó su visión sobre el potencial de crecimiento argentino.

Destacó que el país dispone de recursos naturales de primer nivel, pero remarcó que el verdadero diferencial también reside en su capital humano, sus universidades y la capacidad emprendedora de los argentinos.

Para el organismo internacional, la combinación entre recursos energéticos, estabilidad macroeconómica y reglas previsibles podría convertirse en uno de los motores del crecimiento durante la próxima década.

En ese sentido, la visita a Vaca Muerta también representó una señal de respaldo hacia uno de los proyectos estratégicos para incrementar exportaciones, generar divisas y fortalecer las cuentas externas del país.

La estabilidad, según Georgieva, cambia la forma de planificar el futuro

Otro de los conceptos centrales del artículo fue el impacto que tiene la estabilidad económica sobre las decisiones cotidianas de familias, empresas y gobiernos.

La economista explicó que cuando la inflación deja de ser una preocupación permanente, las familias pueden volver a ahorrar, las empresas recuperan incentivos para invertir y el sistema financiero comienza a ofrecer créditos de mayor plazo.

Según explicó, ese cambio modifica completamente el horizonte de planificación de una economía.

En lugar de tomar decisiones pensando únicamente en la próxima crisis, las personas y las empresas pueden proyectar inversiones, consumo y desarrollo a largo plazo.

Bulgaria, el ejemplo que utilizó para explicar el proceso argentino

Georgieva recordó que Bulgaria, su país natal, atravesó durante la década de 1990 una profunda crisis bancaria e hiperinflación.

Según explicó, la recuperación tampoco fue inmediata.

Demandó reformas estructurales, fortalecimiento institucional y varios años de disciplina económica hasta recuperar la confianza de los mercados y de la población.

Para la titular del FMI, esa experiencia demuestra que los cambios económicos profundos suelen atravesar períodos largos antes de reflejar mejoras visibles en la vida cotidiana.

Ese antecedente fue utilizado como una referencia para explicar por qué considera que Argentina debe sostener el rumbo durante varios años si pretende consolidar una recuperación estable.

Las historias que más impactaron a la directora del FMI

Además de las reuniones con funcionarios nacionales, Georgieva relató dos conversaciones que resumieron la percepción que encontró durante su visita.

Una fue con una maquilladora, quien reconoció que la situación económica continúa siendo difícil, aunque expresó su deseo de que el país mantenga el rumbo iniciado.

La otra fue con la bailarina y coreógrafa Mora Godoy, quien le explicó el funcionamiento de su escuela de danza y las becas que ofrece a jóvenes talentos.

Para Georgieva, ambas experiencias reflejan una misma idea: invertir hoy para generar mejores oportunidades en el futuro.

Ese mismo espíritu, afirmó, también apareció durante el encuentro que mantuvo con estudiantes de Economía en el Palacio Libertad, quienes manifestaron interés por conocer cómo Argentina puede competir en las próximas décadas y no solamente resolver la coyuntura inmediata.

El respaldo del FMI al programa económico

Las declaraciones de Georgieva se producen en un momento determinante para la relación entre Argentina y el FMI.

El Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria, fortalecer las reservas del Banco Central y avanzar con reformas estructurales comprometidas dentro del programa vigente con el organismo.

En paralelo, el Ejecutivo intenta atraer nuevas inversiones privadas, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y economía del conocimiento, considerados claves para incrementar las exportaciones y generar ingreso de divisas.

En ese escenario, el respaldo público de la máxima autoridad del Fondo constituye una señal política y económica que puede influir tanto en los mercados internacionales como en la percepción de potenciales inversores.