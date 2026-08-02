El impacto internacional de la crisis migratoria en la frontera norteafricana ha alcanzado el corazón de la Santa Sede. Tras pronunciar el tradicional rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el papa León XIV dirigió un caluroso mensaje en español a los fieles para manifestar su profunda inquietud por los acontecimientos en el enclave español. “Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, aseveró el Santo Padre, elevando una plegaria directa por la contención del sufrimiento humano en el estrecho.El pronunciamiento papal se produce mientras la franja fronteriza asimila las dramáticas secuelas de los cruces masivos registrados durante el 30 y 31 de julio.

El episodio, en el que miles de personas procedentes de Marruecos intentaron alcanzar las costas españolas bordando a nado los espigones, ha derivado en un luctuoso balance y en notables discrepancias informativas. Fuentes de las fuerzas de seguridad elevan las víctimas mortales hasta 71 o incluso 84 fallecidos, estimando además más de 73.500 retornos; por su parte, el Ministerio del Interior de España mantiene sus registros oficiales en más de 48.300 devoluciones frente a una horquilla de entre 50.000 y 60.000 entradas en territorio europeo. En una alocución marcada por la coyuntura geopolítica global, el Santo Padre enlazó la tragedia en la frontera hispano-marroquí con un llamamiento amplio hacia el cese de los conflictos armados en el mundo, haciendo especial mención a la escalada en Ucrania y la violencia en Moscú.

León XIV exhortó a la comunidad internacional a no olvidar a las víctimas más indefensas —niños, ancianos y enfermos— y a priorizar las vías diplomáticas. Finalmente, con la mirada puesta en su próximo encuentro con la juventud franciscana en Asís el 6 de agosto, el Pontífice instó a los creyentes a renovar la fe y la solidaridad en el marco del octavo centenario del tránsito de San Francisco.