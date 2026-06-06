El papa León XIV aterrizó hoy en el aeropuerto de Barajas iniciando su primera visita apostólica a España desde su elección como pontífice el 8 de mayo de 2025, la primera de un papa al país en 15 años desde la de Benedicto XVI. Fue recibido en la pista de aterrizaje por los reyes Felipe VI y Letizia en una ceremonia de bienvenida que marcó el inicio de una travesía de seis días y 2.500 kilómetros bajo el lema "Alzad la mirada", que llevará al pontífice por Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife en un programa de 21 actos.

El viaje tiene además una dimensión personal para el pontífice: Robert Francis Prevost Martínez —nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955— tiene raíces españolas por parte de madre, cuya familia criolla de Luisiana incluye ancestros dominicanos, franceses, africanos y españoles, lo que añade un vínculo afectivo a una visita que ya de por sí tiene un peso histórico considerable.

Los días más intensos de la agenda madrileña se concentran en este fin de semana, con la misa del Corpus en Cibeles a la que se esperan hasta 1,5 millones de personas y una vigilia en la Plaza de Lima con capacidad para 500.000 fieles, con el papamóvil recorriendo la calle Serrano, Goya y la plaza de Colón.

Para la misa del Corpus en Cibeles se esperan hasta 1,5 millones de personas.

El lunes 8, la visita adquirirá un tono institucional inédito: León XIV se reunirá con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica y luego pronunciará un discurso ante los parlamentarios en el Congreso de los Diputados, la primera vez que un pontífice participa en un acto de este tipo en el Parlamento español. Por la tarde, el cronograma prevé una oración en la catedral de la Almudena y un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. El martes 9, el papa partirá hacia Barcelona para presidir la misa en la Basílica de la Sagrada Familia.

La visita tiene una dimensión histórica que va más allá del calendario litúrgico. León XIV es el primer papa estadounidense en dos milenios de historia de la Iglesia, el primer pontífice con doble nacionalidad —estadounidense y peruana— y el primer papa agustino de la historia del catolicismo.

Su llegada a España se produce además en un momento de particular visibilidad pública: en las últimas semanas ha protagonizado un enfrentamiento abierto con la administración Trump por la guerra en Irán, publicó su primera encíclica sobre inteligencia artificial y recibió al secretario de Estado Marco Rubio en el Vaticano en un intento de distensión diplomática. Para la comunidad católica española, que no recibía a un pontífice desde 2011, la visita de un papa con raíces en su propia cultura y lengua tiene una resonancia que ningún dato estadístico alcanza a describir del todo.