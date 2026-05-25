El papa León XIV presentó su primera encíclica, titulada "Magnifica Humanitas" ("Magnífica humanidad"), un documento de 235 páginas que coloca a la inteligencia artificial en el centro del debate teológico y político de nuestro tiempo. El pontífice advirtió que el control de la IA no debe permanecer "en manos de unos pocos" y que su uso en la guerra debe estar sujeto a "las más rigurosas restricciones éticas", en un texto dirigido tanto a los católicos como a "toda persona de buena voluntad". León XIV rompió la tradición al presentar personalmente la encíclica junto a Chris Olah, cofundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial que ha estado en disputa legal con la administración Trump, en una elección que el Vaticano aclaró que "no es un respaldo, premio, recompensa ni canonización" sino una señal de que la Iglesia busca influir directamente en quienes desarrollan la tecnología.

El documento va mucho más allá de las cuestiones tecnológicas. León XIV declaró que la teoría de la "guerra justa" —doctrina cristiana de cuatro puntos sobre las condiciones que justifican el uso de la fuerza— está "ahora desfasada", afirmando que la fuerza militar solo puede usarse para la "autodefensa en el sentido más estricto". Advirtió además que "la construcción de un mundo en estado de conflicto perpetuo es un mal y debe ser nombrado como tal", y que "la humanidad posee herramientas mucho más eficaces para resolver conflictos, como el diálogo, la diplomacia y el perdón". Las declaraciones llegan en un contexto de tensión directa con Washington: el vicepresidente JD Vance había dicho que el papa "debe tener cuidado cuando habla de cuestiones de teología" tras sus críticas a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La encíclica también ofrece una disculpa por la participación de la Iglesia en la esclavitud y señala que la "prueba de fuego" para la justicia social es el trato a los migrantes y refugiados.

Inspirándose en la historia bíblica de la torre de Babel, León XIV advirtió que la humanidad corre el riesgo de construir con la IA un sistema que "domina y, en última instancia, deshumaniza", e instó a que grupos y opiniones diversos contribuyan a su desarrollo. El papa firmó el documento el 15 de mayo, el mismo día en que se publicó "Rerum Novarum" 135 años antes, la encíclica histórica de León XIII sobre los derechos de los trabajadores durante la revolución industrial, en una señal de que el pontífice se ve a sí mismo como el León de la revolución tecnológica. La teóloga Anna Rowlands, de la Universidad de Durham, que habló junto al papa en el lanzamiento, definió el texto como "un grito de convocatoria para construir juntos una civilización del amor y oponernos a una cultura del mero poder".